Benchmark Metals-Aktie: Euphorie oder nachhaltiger Trend?

Der Kurs der Benchmark Metals Aktie ist nach Ausbruch der Corona-Pandemie explodiert und hat sich fast verzehnfacht. Am 16. Mai 2020 notierte der Kurs der Aktie bei 0,11 Euro und ist am 10. August 2020 auf 1,02 Euro gestiegen. Danach hat die Aktie konsolidiert und ist auf 0,64 Euro gefallen. Aktuell bewegt sich der Kurs der Aktie in einem kurzfristigen Aufwärtstrend



