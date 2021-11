Benchmark-Analyse von BearingPoint: Wie können Unternehmen unter Druck leistungsfähig bleiben?

Frankfurt am Main (ots) -Die neue Benchmark-Analyse von BearingPoint zeigt, dass Unternehmen durch die Verknüpfung von fünf Erfolgsfaktoren auch in Krisenzeiten erfolgreich sein können. Das Beratungsunternehmen hat ein Tool entwickelt, um den Reifegrad der Resilienz einer Organisation zu bewerten.Eine neue Benchmark-Analyse der Management- und Technologieberatung BearingPoint zeigt: Unternehmen und öffentliche Organisationen sind dann bei der Bewältigung von Veränderungen, Krisen und Extremereignissen erfolgreich, wenn sie fünf grundlegende Faktoren aufeinander abstimmen und somit resilient werden.BearingPoint analysierte über 5.000 Kundenprojekte, erstellte ein Modell basierend auf qualitativen Fragebögen und kalibrierte die Resilienz anhand von fünf Kriterien: Resiliente Organisationen1. kennen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ihrer Kunden2. bereiten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Wandel vor3. machen Datenzentrierung zum Wettbewerbsvorteil4. nutzen Technologien, um agiler zu werden5. vereinfachen ihre Unternehmenssteuerung, um schnelle Entscheidungen zu ermöglichenMatthias Loebich, Globaler Leiter Markets and Networks bei BearingPoint: "Diese Benchmark-Analyse war eine der umfangreichsten bei BearingPoint. Wir haben dabei über 5.000 Kundenprojekte analysiert und fünf Erfolgsfaktoren von Organisationen des öffentlichen Sektors und der Wirtschaft identifiziert, die sich in einem schwierigen Umfeld erfolgreich transformiert haben. Entscheidend für die Resilienz eines Unternehmens ist, dass alle fünf Faktoren vorhanden und gut miteinander verknüpft sind. Ähnlich wie bei einem Seil ist ein Unternehmen dann besonders widerstandsfähig, wenn die passenden Fäden eng miteinander verwoben sind. Reißt ein Faden, reißt das ganze Seil."In der Studie wird jeder der fünf Erfolgsfaktoren im Detail untersucht: (1.) Die Kenntnis der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kunden umfasst beispielsweise die Abstimmung von Kundenstrategie und operativer Umsetzung. Ein resilientes Unternehmen nutzt eine 360°-Sicht auf den Kunden als Kernstück seines Wertversprechens. Die Studie führt den Leser durch jedes der fünf Merkmale und veranschaulicht anhand von Fallstudien, wie Best Practice in der Realität aussieht.Tobias Liebscher, Leiter Service Line People & Strategy bei BearingPoint: "Auch und gerade unter schwierigen Marktbedingungen sollte die Unternehmenstransformation zur Stärkung der Resilienz in Angriff genommen werden. Die Erfahrungen unserer Kunden zeigen, dass die Befähigung der Mitarbeiter und Führungskräfte in Kombination mit schlanken und agilen Prozessen und Governancestrukturen eine sehr gute Basis für schnelle Erfolge sind."Die Studie steht unter folgendem Link zum Download bereit: https://www.bearingpoint.com/de-de/unser-erfolg/insights/resilience/BearingPoint unterstützt Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dabei, ihre Resilienz auf Basis der Benchmark-Analyse zu testen.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft, dessen Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology umfasst. Im Bereich Business Services bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus. Im dritten Bereich entwickelt BearingPoint gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_de (https://twitter.com/BearingPoint_de)Pressekontakt:PressekontaktAlexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell