Hamburg (ots) - In seinem neuen Film "Im Zweifel glücklich" spieltBen Stiller Brad, einen Endvierziger in der Midlife-Crisis, undüberzeugt in dieser Rolle - wie gewohnt - mit Humor und Tiefgang. ImInterview mit dem Lufthansa Magazin (April-Ausgabe) spricht derHollywood-Star über die sanfte Komödie, die jetzt in den deutschenKinos anläuft: "An diesem Film hat mich fasziniert, dass er so genauhinsieht, dass er alle Höhen und Tiefen des Lebens auslotet." EinigeGedanken seiner Filmfigur Brad kann Stiller sehr gut nachvollziehen -auch er vergleicht sich häufig mit anderen: "Gerade im Filmgeschäftist es kaum möglich, solche Gedanken abzustellen. Warum spiele ichdiese Rolle nicht? Warum hat mein Film nicht so viele Zuschauer? Soetwas gehört doch zur menschlichen Natur. Die Frage ist nur, wie mandamit umgeht, wie nah man das an sich heranlässt."Mit Filmen wie "Verrückt nach Mary", "Nachts im Museum" und "DieRoyal Tenenbaums" feierte der 52-Jährige Stiller seine größtenErfolge. Auf die Frage, worauf es im Leben ankommt, wenn manglücklich sein will, sagt er: "Ich wünschte, ich hätte die Antwort.Mit dieser Frage beschäftigt sich doch jeder Mensch sein ganzes Lebenlang, oder? Auf jeden Fall sollte man sich bemühen, sein Lebenwirklich zu leben und nicht nur an sich vorbeiziehen zu lassen." AnMomente der Unsicherheit erinnert sich Stiller sehr wohl: "AlsJugendlicher von zu Hause wegzugehen und auf sich allein gestellt zusein hat mir durchaus ein mulmiges Gefühl bereitet. Doch ich bindiesen Erfahrungen nie ausgewichen. Genau das ist es doch, wasErwachsenwerden bedeutet. Wer sich seinen Ängsten stellt, reift alsPersönlichkeit."