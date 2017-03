Hamburg (ots) - Schauspieler Ben Becker (52) - gegen den seitvergangener Woche ein Ermittlungsverfahren wegen einfacherKörperverletzung läuft - sagt in der aktuellen GALA (Ausgabe 13/17,ab morgen im Handel) über sein Temperament: "Man eckt eben schnelleran, wenn man das, was als bürgerliche Moral bezeichnet wird, infragestellt. Ich beobachte auch, dass manche Leute vor mir eine Artängstlichen Respekt haben. Dabei bin ich grundsätzlich handzahm. Aberauch gern mal für eine Überraschung gut."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell