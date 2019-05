Bemis: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Per 10.05.2019, 10:43 Uhr wird für die Aktie Bemis am Heimatmarkt New York der Kurs von 57,5 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Papierverpackung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bemis-Aktie ein Durchschnitt von 49,86 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 57,5 USD (+15,32 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 55,32 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,94 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bemis ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Bemis erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Bemis erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bemis vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (49,67 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -13,62 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 57,5 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Bemis erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bemis liegt bei einem Wert von 18,75. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 25,92) unter dem Durschschnitt (ca. 28 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Bemis damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.