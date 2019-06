"Belt and Road Economic Information Partnership" in Peking gegründet

Peking (ots/PRNewswire) - Die "Belt and Road Economic InformationPartnership" (BREIP), eine von über 30 Institutionen weltweitgetragene Initiative, hat am 27. Juni in Peking ihre Gründungbekanntgegeben. Die Kooperation ist ein wichtige Maßnahme dafür, dieAufgaben des "Second Belt and Road Forum for InternationalCooperation" umsetzen zu können, und hat positive Bedeutung für dieVertiefung des Austauschs und der Kooperation zwischen chinesischenund ausländischen Medien- und Forschungsinstitutionen im Bereich fürWirtschaftsinformationen.Die BREIP wurde von der Xinhua News Agency initiiert. Zu ihrenGründungsmitgliedern zählen namhafte Nachrichtenagenturen,Informationsdienstleister, Forschungsinstitutionen, Handelskammernund Vereinigungen aus 26 Ländern und Regionen in Asien, Europa,Afrika, Lateinamerika und Ozeanien.Mit der Schaffung eines soliden internationalenKommunikationssystems für Wirtschaftsinformationen will die BREIP dieInformationsasymmetrie beseitigen; allen an der "Belt andRoad"-Initiative beteiligten Parteien Modelle, Orientierung undDienstleistungen verfügbar machen; die Koordination von Richtlinien,die Konnektivität von Einrichtungen, uneingeschränkten Handel,finanzielle Integration und Verbindungen unter den Menschen fördern;noch mehr Länder und Regionen dafür interessieren, sich an derUmsetzung der "Belt and Road"-Initiative zu beteiligen; eine neueKooperationsplattform schaffen sowie gemeinsamer Entwicklungsarbeitneue Impulse verleihen.Die Gründung der BREIP ist nach Aussage der Teilnehmer derBREIP-Eröffnungskonferenz ein neuer Schritt für den Austausch und dieKooperation zwischen Medien- und Forschungsinstitutionen im Bereichfür Wirtschaftsinformationen. Mit den gemeinsamen Bemühungen ihrerMitgliedsinstitutionen wird der Austausch vonWirtschaftsinformationen unter dem Dach der BREIP wirtschaftlicheEntwicklung, gegenseitige Vorteile sowie die Umsetzung der "Belt andRoad"-Initiative fördern.Daneben ist auch eine Plattform für den Informationsaustausch unddie Kooperation unter den Mitgliedsinstitutionen namens "BRInfo"geschaffen worden. Über die BRInfo-Plattform können dieMitgliedsinstitutionen in Echtzeit und kostenlos Informationen undForschungsergebnisse bezüglich Investments, Handelsbelangen,Branchen, Projekten und Unternehmen austauschen, die mit der "Beltand Road"-Initiative verbunden sind.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/930722/BRIEP_established.jpgPressekontakt:SilviaTelefon: +86-151-1792-5061Original-Content von: BREIP, übermittelt durch news aktuell