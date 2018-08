Das Belohnungssystem im Gehirn aktivieren, Menschen wieder handlungsfähig machen

Karlsbad (ots) - Das Gehirn ist die wohl komplexeste Struktur, mitdessen Funktionsweise sich Wissenschaftler unterschiedlicherDisziplinen beschäftigen. Die Resultate der Hirnforschung sind fürviele Berufsgruppen interessant, auch für Ergotherapeuten."Tatsächlich verhält es sich so, dass Gehirnforscher heute dieWirkung vieler Ansätze, die Ergotherapeuten schon lange anwenden,bestätigen.", erklärt der Ergotherapeut Felix Haase, DVE (DeutscherVerband der Ergotherapeuten e. V.). Und legt dar, wie dieseErkenntnisse im Zusammenspiel mit Erfahrungen die ergotherapeutischeArbeit prägen.Selbstbestimmt und in jeglicher Hinsicht handlungsfähig sein. Wermöchte das nicht? Doch gibt es immer wieder Situationen im Lebeneines Menschen, die zu einem Bruch führen, die das Leben auf den Kopfstellen: Der Tod eines geliebten Menschen, Übergänge wie Trennung,Scheidung, Rente oder der Verlust des Arbeitsplatzes ziehen oftmalsebenso massive Veränderungen im Alltag nach sich wie Einschränkungendurch einen Unfall oder schwere Erkrankungen. Dies alles kann dazuführen, dass Menschen bei ihren täglichen Handlungen beeinträchtigtsind; auf körperlicher, seelischer oder geistiger Ebene.Das Gehirn auf Antrieb umschaltenErgotherapeuten sind auf Empowerment spezialisiert. Was bedeutet,dass sie ihre beeinträchtigten Patienten und Klienten befähigen, daswieder tun zu können, was für sie wichtig ist. Was ist alsonaheliegender, als diese täglichen Handlungen wie etwa sozialeKontakte pflegen, eine erfüllende Aufgabe finden oder an denArbeitsplatz zurückkehren, "einfach" zu üben oder wieder zu erlernen,wenn sie für diesen Menschen eine Bedeutung haben, ja sein Lebenausmachen und prägen? Um herauszufinden, was genau das ist, gehenErgotherapeuten tief in die Biografie ihrer Patienten umentsprechende Ziele gemeinsam mit ihnen festzulegen. "JedeTherapiesituation ist eine Lernsituation.", verdeutlicht Felix Haaseden Ansatz der Ergotherapie. Der Ergotherapeut erklärt weiter:"Lernen funktioniert über die Vorgänge im Gehirn. Das sogenanntemesolimbische System, das Wissenschaftler inzwischen allgemein als "Belohnungssystem" bezeichnen, ist das, was Ergotherapeuten mit ihrerArbeit aktivieren wollen. Denn in diesem Bereich des Gehirns sind dieEmotionen angesiedelt, dort entsteht durch Ausschütten des HormonsDopamin unter anderem Freude.". Wenn es gelingt, dieses System zuaktivieren, erleben Menschen außer Freude, Glück und Erfolg. Dadurchverstärken sich auf neurobiologischer Ebene alle Lernprozesse imGehirn.Erfolgserlebnisse bei wichtigen Handlungen herbeiführenDer Ergotherapeut verdeutlicht die ineinander greifenden Prozesse.Patienten, die nach einem Schlaganfall, einem Unfall oder eineranderen Erkrankung beispielsweise einen Arm nicht mehr bewegenkönnen, sind oft massiv in ihrer Handlungsfähigkeit beeinträchtigt.Lassen sich beeinträchtige Funktionen nicht mehr trainieren oderwiedererlernen, ist der ergotherapeutische AnsatzKompensationsstrategien anzuwenden. Damit die Betroffenen die für siewichtigen Handlungen im Alltag trotz des bewegungsunfähigen Armsausführen können, schauen Ergotherapeuten nach vorhandenen anderenFähigkeiten, üben beispielsweise mit dem gesunden Arm oder setzenHilfsmittel ein. Für den Erfolg einer ergotherapeutischenIntervention ist es wichtig, die Ziele erreichbar zu machen, damitder Patient immer wieder Erfolgserlebnisse hat und dadurch dasBelohnungssystem im Gehirn tatsächlich anspringen kann. Damit es dazukommt, müssen die Dinge und Handlungen, die die Patienten üben, auchklappen. Und es müssen Dinge sein, die sie interessieren, zu denensie einen Bezug haben, die sie begeistern, die sie gut finden. Warumist das so wichtig? Dazu zerlegt der Ergotherapeut Haase wiederum dieim Gehirn ablaufenden Prozesse: "Vom Belohnungssystem gibt es ganzkurze, direkte Verknüpfungen zum sogenannten Präfrontalhirn direkthinter der Stirn. In diesem Teil des Gehirns kommenHandlungsentschlüsse zustande. Jeder Mensch will (unbewusst) nur vonErfolg gekrönte Handlungen wieder ausführen." Um dies im Rahmen ihrerIntervention zu gewährleisten, stellen Ergotherapeuten durch ihreeinfühlsame Einschätzung und Vorgehensweise sicher, dass ihrePatienten - möglicherweise auch nur in kleinen Schritten - jeweilsgenau so viel tun, dass sie dabei erfolgreich sein können. Soentsteht das Gefühl, etwas geschafft, etwas erreicht zu haben. Undeben dann, bei einer erfolgreichen Handlung, schüttet das GehirnDopamin aus. Über die Freude hinaus wirkt Dopamin antriebssteigerndund fördert damit die Eigenmotivation des Patienten, weiterzumachen.Zu große Schritte oder (Selbst)Überforderung hingegen bewirken dasGegenteil.Wie Ergotherapeuten Vertrauen bildenDass eine solche Vorgehensweise bei körperlichen Einschränkungenfunktioniert, leuchtet ein. Doch wie verhält es sich bei Erkrankungenauf psychischer Ebene? "Im Bereich seelischer Belastungen undpsychischer Störungen spielen zunächst zwei Aspekte eine große Rolle:Die Bindung zwischen Patient und Therapeut. Und die täglichenHandlungen, eingebettet in eine Tagesstruktur.", zeigt derErgotherapeut, welche grundlegenden Ziele die Ergotherapie in diesemFall verfolgt. Um das nötige Vertrauen zu bilden, greifenErgotherapeuten bei Bedarf auch zu unkonventionellen Methoden, führenerste Gespräche je nach Befinden des Patienten nicht zwangsläufig inder Praxis. Sie wissen, dass ein Gespräch in vertrauter Umgebung oderentspannter Atmosphäre, wie bei einem Spaziergang, also "walk andtalk", in kürzerer Zeit und besser dazu führt, den Patienten zuöffnen, als in Therapie-Räumen. "Das Gefühl, dem Therapeutenvertrauen zu können und ein "Ohr" zu finden ist für Patienten einepositive Bindungserfahrung. Dabei kommt es zu wichtigenneurophysiologischen Vorgängen im Gehirn: Es schüttet das als"Kuschelhormon" bezeichnete Oxitocin aus. Dieses Hormon ist einGegenspieler zu Angst und Stresserleben.", veranschaulicht derErgotherapeut, was im Gehirn vor sich geht. Je schneller esErgotherapeuten gelingt, das Vertrauen ihrer Patienten zu erlangen,desto zügiger kommen diese in eine seelische Verfassung, die dasweitere, zielgerichtete Arbeiten zulässt. Oftmals sind Menschen mitpsychischen Problemen nicht mehr ins Arbeitsleben integriert. Siebenötigen dann Impulse von außen, müssen aktiviert werden, benötigeneine Aufgabe und eine Struktur im Alltag. Und diese machenErgotherapeuten wie in jedem anderen Fall an den für Betroffenewichtigen Handlungen, "der Betätigung", fest.Informationsmaterial gibt es bei den Ergotherapeuten des DVE(Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.); Ergotherapeuten inWohnortnähe auf der Homepage des Verbandes im NavigationspunktService und Ergotherapeutische Praxen, Suche.Pressekontakt:Angelika Reinecke, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des DVE e.V.Telefon: 033203 - 80026, E-Mail: a.reinecke@dve.infoOriginal-Content von: Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V., übermittelt durch news aktuell