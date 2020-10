Belmonts hochauflösende Messung der Magnetfeldstärke bekräftigt erneut ein Kupfer-Gold-Porphyr-Modell für das Konzessionsgebiet Come by Chance im Bergbaugebiet Greenwood in BC

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Quelle: IRW Press

Belmont Resources Inc

Vancouver, B.C. Kanada, 15. Oktober 2020; Belmont Resources Ltd. („Belmont“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: BEA; FWB: L3L2) freut sich zu berichten, dass die hochauflösende Messung der Magnetfeldstärke mit einem unbemannten Luftfahrzeug über dem Konzessionsgebiet Come by Chance (CBC) des Unternehmens im historischen Bergbaugebiet Greenwood abgeschlossen wurde. Die 5,3 Quadratkilometer umfassende Messung wurde von Pioneer Exploration Consultants Ltd. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung