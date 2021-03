Belmont Resources veröffentlicht 43-101-konformen technischen Bericht für das Kupfer-Gold-Projekt Come By Chance

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Quelle: IRW Press

Belmont Resources Inc

Vancouver, B.C. Kanada, 24. März 2021; Belmont Resources Inc. („Belmont“), (oder das „Unternehmen“), (TSX.V: BEA; FSE: L3L2) freut sich, die Veröffentlichung eines NI 43-10-konformen technischen Berichts zu seinem Kupfer-Gold-Projekt Come By Chance (CBC) in SEDAR bekanntzugeben.

Belmont hält eine Optionsvereinbarung zum Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung an der 21 Konzessionen umfassenden, 678 Hektar (1.675 Acres) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung