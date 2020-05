Bellevue: Tut sie es noch ein Mal?

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Bellevue per 22.05.2020, 21:52 Uhr bei 22.1333 CHF. Bellevue zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bellevue entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,68 Prozent liegt Bellevue 0,54 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kapitalmärkte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,15. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,56 und liegt mit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 46,84. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bellevue auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Bellevue. Es gab insgesamt fünf positive und ein negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Bellevue daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Bellevue von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.