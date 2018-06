Bella Lesnik: Ihr neuer Freund ist transsexuell

Hamburg (ots) - Neue Liebe für Bella Lesnik. Die 36-jährigeRTL-"Exclusiv"-Moderatorin sagt diese Woche in GALA (Heft 26/2018, abheute im Handel) dass sie seit drei Monaten mit Mental-Couch JillDeimel, 37, liiert ist.Das erste Mal habe sie den Transsexuellen in der TV-Dokumentation"Mann oder Frau? Leben im falschen Körper" gesehen. Über die sozialenMedien fand das Paar schließlich zueinander. Jill Deimel wurde alsMädchen geboren, fühlte sich aber schon früh als Junge und unterzogsich seit 2005 Hormonbehandlungen und geschlechtsangleichendenOperationen. Über den ersten Kuss sagt Bella Lesnik in GALA: "Ichdachte nur, hoffentlich küsst er jetzt nicht wie eine Frau (...).Meine Bedenken waren aber unbegründet. Jill küsst wie ein Mann undvor allem wie jemand, der gut küssen kann."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell