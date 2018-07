"Bella Ciao" ist offizieller Sommerhit 2018

Baden-Baden (ots) - 2018 liegen inder digitalen Pressemappe zum Download vor und sind unterhttp://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -Pünktlich zur heißesten Zeit des Jahres steht auch der offizielleSommerhit 2018 fest: "Bella Ciao" von El Profesor (Hugel Remix)beerbt den Überflieger "Despacito" und überzeugt die Musikfanslandauf, landab. Der Song bringt alles mit, was einen waschechtenSommerhit auszeichnet: Er hat eine eingängige Melodie, verbreitetUrlaubsstimmung, feiert große Erfolge in den von GfK Entertainmentermittelten Offiziellen Deutschen Charts, wird in Clubs rauf undrunter gespielt und stammt von einem Künstler, der hierzulande nochrelativ unbekannt ist.Ursprünglich vor über 100 Jahren entstanden, entwickelte sich"Bella Ciao" im Zweiten Weltkrieg zur Hymne der italienischenPartisanen. Nach seiner Verwendung in der Netflix-Serie "Haus desGeldes" wurde das Lied nun schlagartig wieder populär, vor allem imRemix des französischen DJs Hugel. Es folgten europaweite Einsätzebei Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus - und viele weitereCover, unter anderem von Popmusiker Mike Singer, denMusketier-Rockern dArtagnan, Schlagersänger Ikke Hüftgold, denRappern Juri, Sun Diego & Scenzah sowie Frankreichs Superstar MaîtreGims.Auf YouTube hat der bei Kontor Records erschienene Track bereitsüber 22 Millionen Aufrufe und ist hierzulande eines der aktuellmeistgeklickten Musikvideos. Die Offiziellen Deutschen Charts mischt"Bella Ciao" seit zehn Wochen auf und verbessert sich kontinuierlich.Aktuell steht der Ohrwurm an zweiter Stelle.Jens Thele, Managing Director bei Kontor Records: "Wow! "Sommerhitdes Jahres" ist ein toller Titel. Ich bin super happy. Mein Dank gehtan das ganze Kontor-Team, das sich für "Bella Ciao" zerrissen hat.Ebenso an Stefan Dabruck und Team, natürlich auch an denKünstler/Remixer und an Scorpio Music in Paris."Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment: "Nach demspanischsprachigen "Despacito" im vergangenen Jahr setzt sich nun einitalienischer Song durch. Der eigentlich ernste Text wird durch dieClub-Sounds von Hugel aufgelockert und tanzbar gemacht. Auch dank derzahlreichen weiteren Coverversionen ist "Bella Ciao" ein Phänomen, andem man nicht vorbeikommt. Ein verdienter Sommerhit!"Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment imAuftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentraleErfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis derHitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäreHandel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale undMusik-Streaming-Plattformen.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell