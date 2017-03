"Bella Block und das Böse" - Drehstart für letzten Film der ZDF-Reihe mit Hannelore Hoger, Hansjürgen Hürrig, Devid Striesow und Rudolf Kowalski (FOTO)

Mainz (ots) -"Bella Block und das Böse" lautet der Arbeitstitel des neuen"Bella Block"-Krimis, der zurzeit in Hamburg und Umgebung für das ZDFentsteht. Inszeniert wird der Film von Rainer Kaufmann ("Bella Block- Blackout", "Bella Block - Das schwarze Zimmer"). In ihrem 38. Fallbegibt sich Bella (Hannelore Hoger) ein allerletztes Mal aufTätersuche.Kurz vor seinem Ruhestand lädt Staatsanwalt Mehlhorn (HansjürgenHürrig) Bella Block zum Essen ein, um sie in einem brisanten Fall umHilfe zu bitten. Doch bevor er sie ins Vertrauen ziehen kann, wirdMehlhorn durch einen Anschlag getötet. Die Ermittlungen führenKommissar Schnaak (Rainer Bock) und Bella in einen Sumpf ausKorruption und Amtsmissbrauch in den Reihen der Hamburger Justiz undeiner städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Wem ist Mehlhorn in dieQuere gekommen? In seinen geheim gehaltenen Unterlagen entdeckt BellaBrisantes: Ein städtischer Baudirektor und seine Schwester, einebekannte Familienrichterin, ein berüchtigter Immobilienanwalt wieauch Mehlhorns Vorgesetzter, Hamburgs Generalstaatsanwalt, sind tiefverstrickt in die verbrecherischen Machenschaften.Nach seiner Weltumseglung schaut Bellas ehemaliger LebensgefährteSimon Abendroth (Rudolf Kowalski) bei ihr vorbei. Und auch diesmalgelingt es ihm nicht, sie von ihren lebensgefährlichen Recherchenabzuhalten. Und der Bella aus der Provinz zur Hilfe eilendelangjährige Ermittlungskollege Jan Martensen (Devid Striesow) gerätin das kriminelle Geflecht. Aber Bella Block lässt sich nichtbeirren.In den weiteren Rollen spielen Max Hopp, Corinna Harfouch, SabinTambrea, Lilith Stangenberg, Kai Ivo Baulitz, Stephan Bissmeier,Aljoscha Stadelmann und andere."Bella Block und das Böse" wird von der UFA Fiction, Berlin,produziert, der Produzent ist Joachim Kosack, die Producerin KarolineGriebner. Die Redaktion im ZDF hat Pit Rampelt. Die Dreharbeitendauern voraussichtlich bis zum 6. April 2017. Die Sendetermine fürden bereits abgedrehten Samstagskrimi "Bella Block - Haus der Freude"(Arbeitstitel) und für "Bella Block und das Böse" (Arbeitstitel)stehen noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/bellablockPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell