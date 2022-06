Bell-Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Unterm Strich legte der Gewinn um 6,7% auf 127 Mio SFr zu. Der Konzern hat die Corona-Krise genutzt, um sich strategisch neu aufzustellen. So wird der Convenience-Bereich jetzt in drei Abteilungen untergliedert: Hilcona, Hügli und Eisberg. Gleichzeitig investierte Bell in die eigene Produktentwicklung und möchte sein Angebot besser an diese neuen Marktgegebenheiten anpassen. Dabei stehen nicht nur Praktikabilität und der… Hier weiterlesen