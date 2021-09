Belkin stellt Displayschutz für die iPhone 13-Modelle vor: UltraGlass und Anti-Glare

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % recyclebar, da Belkin danach strebt, die Verwendung von Einwegplastik zu reduzierenBelkin, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik stellt heute zwei Arten Displayschutz vor, die für das iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 und iPhone 13 mini entwickelt wurden. Der UltraGlass- und der Anti-Glare-Displayschutz reihen sich in Belkins breite Produktpalette im Bereich Displayschutz für das iPhone ein.Mit dem neuen UltraGlass- und Anti-Glare-Displayschutz präsentiert Belkin auch seine brandneuen Verpackungen, die aus zu 100 % recycelten Plastikwasserflaschen und FSC-zertifiziertem Papier bestehen. Diese sollen dazu beitragen, dass Belkin sein Ziel, bis zum Ende des Jahres 2025 die Verwendung von 25 % des Einwegplastiks zu reduzieren, erreichen kann. Neben seinen Verkaufsverpackungen verändert Belkin auch seine Displayschutz-Applikation in Einzelhandelsgeschäften. Hierbei werden ab jetzt Displayschutzumschläge aus Kraftpapier, Schutzstreifen auf Pflanzenbasis und Tinte auf Sojabasis verwendet."Wir sind stolz darauf, Zubehör für die neue Produktlinie des iPhone 13 anbieten zu können und gleichzeitig in kleinen aber bedeutungsvollen Schritten den Weg zur Nachhaltigkeit in Bezug auf Verpackung und Produkte einzuschlagen," so Steve Malony, CEO von Belkin. "Als Unternehmen, das sich von Menschen inspirieren lässt, ist es uns wichtig, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und wir freuen uns darauf, weitere Produkte herzustellen, die nicht nur Ergänzungen für die neueste Technologie sind, sondern auch unseren CO2-Fußabdruck auf dem Planeten reduzieren."UltraGlass-DisplayschutziPhone 13 und iPhone 13 Pro zeichnen sich durch ein Design mit flachen Rändern und Ceramic Shield auf der Vorderseite aus, was härter als das Glas anderer Smartphones und deshalb besonders robust ist und Schutz bei Aufprall bietet. Der Belkin UltraGlass-Displayschutz ist aus in Deutschland entwickeltem Lithiumaluminiumsilikat-Glas (LAS) hergestellt, das die iPhone 13-Modelle durch noch mehr Belastbarkeit, Flexibilität und Kratzschutz schützt. Der UltraGlass-Displayschutz wird durch einen chemischen Prozess, den doppelten Ionenaustausch, verstärkt und ist doppelt so stark wie Hartglas. Obwohl er extrem dünn ist, sorgt er für eine hervorragende Performance und bietet zusätzlichen Stoß- und Kratzschutz, ohne die Berührungsempfindlichkeit des Touchscreens zu beeinträchtigen.Anti-Glare-DisplayschutzDer Belkin Anti-Glare-Displayschutz schützt nicht nur das Display, sondern bietet auch Blendschutz für eine optimale Ansicht des iPhone 13 und iPhone 13 Pro. Da grelle Reflexionen durch Sonneinstrahlung und künstliches Licht reduziert werden, können User das klare Super Retina XDR-Display auch in hellen Umgebungen gut sehen. Der Anti-Glare-Displayschutz ist auf verbesserten Schutz ausgelegt und verfügt über eine Kratzschutzbeschichtung. Trotzdem ist er extrem dünn, sodass die Berührungsempfindlichkeit des Touchscreens erhalten bleibt.Preis und Verfügbarkeit- Der UltraGlass-Displayschutz kann ab heute für 39,95 USD in ausgewählten Apple Stores auf der ganzen Welt und auf apple.com bestellt werden.- Der Anti-Glare-Displayschutz kann ab heute in ausgewählten Apple Stores auf der ganzen Welt oder auf apple.com für 19,95 USD bestellt werdenAbbildungen können hier heruntergeladen werden.Über BelkinBelkin, ein führender Anbieter für Zubehör, stellt viele Lösungen bereit, die im Audio- und Smart-Home-Bereich, zum Schutz, zur Stromversorgung, zur Konnektivität und Produktivitätssteigerung verwendet werden können und auf eine breite Palette an Unterhaltungselektronik und Enterprise-Umgebungen abgestimmt sind. Die in Südkalifornien von Belkin entwickelten Produkte sind weltweit in über 50 Ländern verfügbar und ermöglichen zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs einen praktischen Einsatz von Technologie. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3294241-1&h=927217551&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3023341-1%26h%3D821285930%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fit-foxconn.com%252F%26a%3DFoxconn%2BInterconnect%2BTechnology&a=Foxconn+Interconnect+Technology) zu einem weltweit führenden Unternehmen, das sich immer noch von den Anwendern selbst sowie dem Planeten, auf dem wir leben, inspirieren lässt.© 2021 Belkin International, Inc. und ihre Tochtergesellschaften. 