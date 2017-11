Belimo Aktie: Zweistelliges Gewinnwachstum im 2. Halbjahr?

Liebe Leser,

Belimo konnte im 1. Halbjahr nicht an die Wachstumsdynamik des Vorjahres anknüpfen. Das war zu erwarten. Das Vorjahresergebnis war sehr stark. Mit 17% konnte die operative Marge aber auf dem hohen Vorjahresniveau gehalten werden. Der operative Ergebnisanstieg lag bei 4,6% und fiel etwas schwächer als das Umsatzwachstum (+5,3%) aus. Die anhaltenden Investitionen, vor allem in die Produktionsstätte in Hinwil und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E), dämpften die Ergebnisse.

Das Unternehmen rechnet mit einer positiven Umsatzentwicklung

Durch den neuen Geschäftsbereich Sensorik und die voranschreitende Digitalisierung im Gebäudebereich erhöht Belimo die F&E-Ausgaben kontinuierlich, um das Innovationsniveau halten zu können. In den vergangenen 5 Jahren erhöhte sich der F&E-Aufwand um 10 Mio SFr auf 37,7 Mio SFr. Der Gewinn stieg aufgrund des schlechteren Finanzergebnisses (negative Währungseffekte) nur um 1,5%. Die im April auf den Markt gebrachten Sensoren sind laut Finanzchef Trutmann vom Markt gut aufgenommen worden; separate Zahlen nannte er aber nicht.

Die Sensoren ergänzen das bestehende Sortiment um integrierte Messfunktionen. Beim Ausblick gibt sich der Konzern konservativ. Das Unternehmen rechnet mit einer positiven Umsatzentwicklung. Die Absatzmärkte befinden sich in einer unverändert soliden Verfassung. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstumstempo im 2. Halbjahr erhöht und das Gewinnwachstum 2017 erneut zweistellig ausfällt. Mit einem KGV von 30 ist die Aktie aber nicht mehr günstig.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.