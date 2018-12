Beliebtester Tatort für Kartenklau: Kaufhäuser

Frankfurt/Main (ots) - Laut Statistiken der EURO Kartensystemewerden girocards immer noch am häufigsten in Kaufhäusern undGeschäften gestohlen. Oftmals kommt es bereits kurz nach der Tat zuunberechtigten Transaktionen mit gestohlenen Karten und dazugehörigenGeheimzahlen. Wie kann das sein? Leider gibt es nach wie vorKarteninhaber, die ihre PIN zusammen mit der girocard aufbewahren,auf der Karte notieren oder die PIN-Eingabe nicht abschirmen. Es istalso davon auszugehen, dass die Diebe auch die Geheimzahl dergestohlenen Karten kannten. Deshalb: Lernen Sie Ihre PIN auswendigund teilen Sie diese niemandem mit!Bei Kartendiebstahl unverzüglich die Sperrrufnummern 116 116* oder030 / 4050 4050* wählen und die girocard schnell und unbürokratischsperren lassen. Die Notrufzentralen sind rund um die Uhr erreichbar.Unter www.kartensicherheit.de gibt es einen praktischen SOS-Infopassmit allen wichtigen Sperrnummern als kostenlosen Download. Am bestenausdrucken und getrennt von den Zahlungskarten aufbewahren.* Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei; Gebühren fürAnrufe aus dem Ausland abhängig vom ausländischen Anbieter /NetzbetreiberPressekontakt:EURO Kartensysteme GmbHMargit SchneiderTel.: 069/979454558E-Mail: margit.schneider@eurokartensysteme.deAgentur Schwarz & Sprenger GmbHAnja SchneiderTel.: 089/664335E-Mail: anja.schneider@schwarz-sprenger.deOriginal-Content von: EURO Kartensysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell