Beliebte Kurzvideo-App Likee führt Kontrollfunktion für Eltern zum Filtern von Inhalten ein

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Likee setzt sich für eine sichere Nutzungder App durch jüngere User einLikee (https://likee.video/), eine neuartige weltweite Kurzvideo-App, führtekürzlich eine neue Kontrollfunktion für Eltern für verschiedene mobilePlattformen ein. Die Funktion ermöglicht Eltern und Betreuern, per Fernsteuerungden Zugang zu bestimmten Inhalten in Likee (https://likee.video/) für jungeNutzer einzuschränken.Likee (https://likee.video/), eine beliebte Plattform für die Erstellung vonVideos, möchte seinen Nutzern eine sichere und vertrauenswürdige Online-Umgebungbieten. Der gesamte Prozess der Anwendung und Deaktivierung der Elternkontrollewird durch ein Passwort geschützt, das alle sieben Tage geändert werden muss,sodass komplette Sicherheit gewährleistet ist.Nach Aktivierung ermöglicht die Elternkontrolle Folgendes:- Automatische Aktivierung des Privatmodus für alle neuen Videos, dieder Nutzer hochlädt. Dies bedeutet, dass auch andere Likee-Nutzerdiese Videos nicht sehen können;- Blockieren von Live-Übertragungen, Nachrichten und Inhalten imBereich "Popular" (Beliebt), die die Eltern/Betreuungsperson alsungeeignet für den Nutzer halten;- Blockieren der Profilanzeige von in der Nähe befindlichen Nutzernoder das Folgen des Benutzerkontos;- Blockieren von Live-Übertragungen, die vom Nutzer produziertwurden;- Blockieren von eingehenden und ausgehenden Privatnachrichten;- Blockieren von Popup-Meldungen;- Begrenzung von In-App-KäufenWie wird die Elternkontrolle in Likee aktiviert?- Öffnen Sie "Settings" (Einstellungen)- Tippen Sie auf "Parental Controls" (Elternkontrolle)- Tippen Sie auf "Enable Parental Controls" (Elternkontrolleaktivieren)- Ein Popup-Bildschirm erscheint, auf dem Sie ein Passwort festlegenkönnen. Legen Sie das Passwort fest und bestätigen sie es, um dieElternkontrolle zu aktivierenUm die Elternkontrolle zu finden, sollten Nutzer Likee (https://likee.video/)auf die neueste Version aktualisieren. Diese Funktion ermöglicht den Privatmodusfür Konten junger Nutzer sowie die Beschränkung des Zugriffs auf verschiedeneFunktionen und ungeeignete Inhalte.Außerdem können Nutzer in den Einstellungen auch für ihr eigenes Likee(https://likee.video/)-Konto den Privatmodus einstellen. Der Benutzer kannebenso bestimmen, ob er/sie anderen Nutzer ermöglichen möchte, ihre/seine Videoszu kommentieren.Likee (https://likee.video/) möchte Eltern und Betreuungspersonen von jungenNutzern motivieren, eine aktive und kommunikative Rolle bei der Erziehung undder Nutzung von Social-Media-Apps und dem Internet im Allgemeinen einzunehmen.Informationen zu LikeeLikee (https://likee.video/) ist eine weltweite Plattform zur Erstellung vonVideos, die von BIGO entwickelt wurde. BIGO wurde in Singapur gegründet und isteines der am schnellsten wachsenden Internetunternehmen.Im dritten Quartal 2019, überschritt die monatliche Anzahl aktiver Nutzer (MAU)von Likee 100,2 Millionen, eine Zunahme um 413,4 % gegenüber dem Vorjahr. DieMAU des eingebetteten Likee-Dienstes von imo erreichte 50,2 Millionen.Pressekontakt:Leona QIqirui@bigo.sg+86-19808415757Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139302/4457904OTS: LikeeOriginal-Content von: Likee, übermittelt durch news aktuell