Belgischer Premier: China soll von Russland Abstand halten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der belgische Premierminister Alexander De Croo hat China aufgefordert, im Ukraine-Krieg von Russland Abstand zu halten. "Ich denke die Botschaften an China waren sehr deutlich. Bitte haltet Abstand", sagte De Croo am Donnerstag am Rande eines Nato-Sondergipfels in Brüssel. Russland führe einen Krieg, der gegen jegliches Völkerrecht und humanitäres Recht verstoße. "Russland ist vollständig isoliert heute, und es sollte isoliert bleiben."

De Croo warnte auch vor dem Einsatz chemischer Waffen in der Ukraine. "Es ist der Fall, dass wenn chemische Waffen oder etwas anderes genutzt werden, würde das definitiv schwere Konsequenzen haben." Gleichzeitig betonte er, dass die Nato keine Konfliktpartei in diesem Krieg sei. "Aber wir werden alles tun, um die Russische Föderation zu schwächen."/dub/DP/eas