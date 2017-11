Belgische Behörden lassen Puigdemont unter Auflagen frei

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Der abgesetzte katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont ist wieder auf freiem Fuß. Die belgischen Behörden entließen ihn am Sonntag unter Auflagen aus dem Polizeigewahrsam. Eine Entscheidung über eine mögliche Auslieferung an Spanien solle erst in 15 Tagen erfolgen.

Zu den Auflagen gehört die Verpflichtung, vor Gericht zu erscheinen, wenn er dazu auffordert wird. Ein regelmäßiges Erscheinen wurde hingegen nicht angeordnet. Puigdemont hatte sich in Belgien den Behörden gestellt, nachdem die Regierung in Madrid einen Europäischen Fahndungs- und Haftbefehl gegen ihn und vier weitere Ex-Minister der Regionalregierung erlassen hatte. Puigdemont und seine Mitstreiter werden in Spanien der "Rebellion" beschuldigt. Sie hatten unter anderem ein von der Zentralregierung verbotenes Referendum über den Status Kataloniens durchgeführt und später die Unabhängigkeit ausgerufen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur