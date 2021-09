Belgier wollen Aachener Verlagsgesellschaft übernehmen

AACHEN (dpa-AFX) - Die belgische Mediahuis-Gruppe will die Aachener Verlagsgesellschaft (AVG) übernehmen, wodurch auch "Aachener Zeitung" und die "Aachener Nachrichten" an das Medienunternehmen gehen würden.



Mediahuis-Gruppe und AVG teilten am Montag gemeinsam mit, dass man einen "baldigen Abschluss" der Verhandlungen erwarte.

Andreas Müller, Geschäftsführer der AVG, sagte laut Mitteilung: "Die Zeitungen in der Europastadt Aachen stehen seit vielen Jahrzehnten in engem Austausch mit den Mediahuis-Zeitungen im benachbarten niederländischen Limburg und belgischen Limburg." Beide Unternehmen sähen "das Potenzial regionaler Medienmärkte und teilen die Einschätzungen zu den Strategien, mit denen diese Potenziale gehoben werden können."

Mediahuis-Chef Gert Ysebaert betonte: "Unser Wachstumsziel ist klar: Wir wollen uns zu einem führenden europäischen Medienunternehmen weiterentwickeln." Nach einer Expansion in Belgien, den Niederlanden, Irland und Luxemburg sei die "Ausweitung unserer Aktivitäten in die deutsche Region Nordrhein-Westfalen ein logischer nächster Schritt."

Die Aachener Verlagsgesellschaft ist Hauptgesellschafterin des Medienhauses Aachen, zu dem nach eigenen Angaben neben den beiden Tageszeitungstiteln auch Anzeigenblätter, digitale Medien, Hörfunk, Druck, Logistik, Messen/Veranstaltungen und Postdienstleistungen gehören. Die Medienhaus Aachen Gruppe beschäftigt demnach 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 80 Millionen Euro.

Mediahuis - erst 2013 gegründet - ist nach eigenen Angaben eine der führenden Mediengruppen in Belgien, den Niederlanden, Irland und Luxemburg. Die Gruppe beschäftigt demnach 4500 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro./aus/DP/jha