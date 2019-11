Belgier protestieren für Klimaschutz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Am internationalen Klimastreik haben sich am Freitag in Belgien mehrere hundert Menschen beteiligt.



Die Teilnehmer in Brüssel skandierten unter anderem: "Einen Schritt vorwärts, drei Schritte zurück - das ist die Regierungspolitik", wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Auch in der etwa 100 000 Einwohner zählenden Stadt Namur gingen dem Bericht zufolge mehrere Hundert auf die Straße. Neben jungen Klimaprotestlern machten auch Organisationen wie "Großeltern für's Klima", die "Gelbwesten", Amnesty International und "Extinction Rebellion" mit./swd/DP/zb