Belgien lockert weiter: Theater und Schwimmbäder dürfen bald öffnen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Angesichts seit Wochen sinkender Fallzahlen lockert Belgien weiter die Corona-Einschränkungen.



Ab Juli dürfen sich Belgier wöchentlich mit bis zu 15 Personen treffen, wie Premierministerin Sophie Wilmès am Mittwoch nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrat sagte. Bislang waren nur zehn Personen erlaubt. Zudem dürfen Freizeitstätten wie Schwimmbäder, Theater und Wellnesscenter wieder öffnen und bis zu 50 Besucher empfangen. Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden, wie belgische Medien berichteten.

Auch Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen im Inneren sowie bis zu 400 Personen an der frischen Luft dürfen unter bestimmten Voraussetzungen von nächstem Mittwoch an wieder stattfinden. Der gleich Wert gilt für Demonstrationen. Ab August sollen jeweils 400 beziehungsweise 800 Personen erlaubt sein. Die Corona-Zahlen im stark von dem Virus betroffenen Belgien sinken seit Wochen. Innerhalb der vergangenen Woche habe es täglich etwa 93 neue Infektionen und 5 Tote gegeben, teilten die belgischen Behörden am Mittwoch mit./wim/DP/mis