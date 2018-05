Belgien für Überprüfung aller EU-Staaten auf Rechtsstaatlichkeit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zum Schutz europäischer Werte schlägt Belgien ein neues System zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit vor.



Alle EU-Staaten sollten sich gegenseitig überprüfen, sagte Regierungschef Charles Michel am Donnerstag in einer Rede im Europaparlament. So könnten die künftig 27 Mitgliedsstaaten in kollegialer Weise Standards entwickeln und Abweichungen korrigieren.

Hintergrund ist der Streit über die Rechtsstaatlichkeit in EU-Ländern wie Polen oder Ungarn. Michel erinnerte an die gemeinsame europäische Geistesgeschichte und betonte, es gebe europäische Werte, die stärker seien als nationale Unterschiede. Es gelte Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat und die individuelle Menschenwürde zu schützen.

Michel plädierte darüber hinaus klar für ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, in dem einzelne EU-Länder enger zusammenarbeiten, wenn sie dies wünschen. "Es geht nicht um Spaltung, sondern im Gegenteil darum, bei unseren Entscheidungen den Turbo anzuwerfen", sagte der belgische Regierungschef. "Die größten Fortschritte waren oft die Errungenschaften einer Avantgarde, darunter die Eurozone und der Schengenraum."

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte in der Parlamentsdebatte, er könne alles von Michel Gesagte mittragen. Juncker hatte vor einem Jahr mit einem Weißbuch eine Debatte über die Reform der EU angestoßen, die aber seither kaum vorangekommen ist./vsr/DP/zb