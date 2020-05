Belgien: Geschäftsklima erholt sich weniger als erwartet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Belgien hat sich das Geschäftsklima nach einem historischen Einbruch wegen der Corona-Krise nicht ganz so stark aufgehellt wie erwartet.



Der Indikator stieg im Mai nur um 1,7 Punkte auf minus 34,4 Punkte, wie die belgische Notenbank (BNB) am Montag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen deutlich stärken Anstieg auf minus 29,3 Prozent erwartet.

Im April war das Geschäftsklima in Belgien mit Rekordtempo abgesackt und auf ein Rekordtief gefallen. Im vergangenen Monat waren auch in der Eurozone und weltweit eine Reihe von wichtigen Frühindikatoren mit einem beispiellosen Tempo eingebrochen.

Im Mai nun hat sich die Situation europaweit wieder etwas beruhigt. So hat sich der viel beachtete Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland im laufenden Monat ein wenig von seinem noch nie dagewesen Absturz erholt. Wie andere Länder hat Belgien ebenfalls seine Corona-Beschränkungen gelockert.

Wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung Belgiens mit den beiden größten Euro-Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich gilt das belgische Unternehmensvertrauen als Frühindikator für die gesamte Eurozone./la/jsl/he