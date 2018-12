Finanztrends Video zu



Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Die Belfrics Group, eineweltweit aktive Firma für Blockchain-Technologie, die in zehn LändernLösungen für den Fiat-Krypto-Umtausch und die Blockchain-Entwicklungbetreibt, gab heute die weltweite Einführung von "Belrium Mainnet"bekannt - einer KYC-konformen Blockchain und ersten ihrer Art. Mitder Belrium-Blockchain will die Firma Unternehmen ein sicheres,privates, personalisiertes und dezentralisiertes Ökosystem bieten,das die mit KYC-Compliance verbundenen Wiederholungen minimiert unddamit erheblich Zeit und Kosten spart. Die Belrium-Blockchain ist indiesem Zusammenhang einzigartig: Nicht nur ermöglicht sie esUnternehmen und Gesellschaften, die Zeit für das "Onboarding" desKunden zu verkürzen. Sie vereinfacht auch den Compliance-Prozess, dasie die Notwendigkeit von Wiederholungen eliminiert.Praveenkumar, CEO und Gründer von Belfrics, zur erfolgreichenEinführung der Belrium-Blockchain: "Wir freuen uns außerordentlich,dass das Mainnet nun 'live' ist. Hinter Belfrics und derBelrium-Blockchain liegt ein ereignisreiches Jahr: Wir haben unsdarauf konzentriert, Regierungen und Regulierer dazu zu bringen, dieStärken und Fähigkeiten unserer Blockchain zu begutachten, statt unsum den Nutzen des Instruments zu sorgen. Verschiedene Stellen fürnationale Kennungen, für Grundbucheinträge, Universitäten, Banken undgemeinnützige Organisationen werden über die Belrium-Blockchain schonbald Live-Transaktionen durchführen. Unsere 'Belfrics Exchange'selbst ist der erste Nutzer der Belrium-Blockchain, während dastraditionelle KYC-Verifizierungssystem der Umtauschlösung durch dieBelrium-Blockchain-Verifizierung ersetzt wird."Öffentliche Blockchains haben sich aufgrund ihrer Anonymitättraditionell schwergetan, von verschiedenen Regulierern angenommen zuwerden. Die Belrium-Blockchain hat sich durch ihre besondereKombination aus privater und öffentlicher Blockchain dagegen stillAkzeptanz erarbeitet. Santhosh Palavesh, Chief Innovation Officer derBelfrics Group: "Wir haben die Fähigkeiten unserer Blockchainfortlaufend ausgebaut, um sie an die praktischen Anwendungsfälleverschiedener Branchen anzupassen. Die Belrium-Blockchain wird 2019über unsere Infrastruktur verschiedene Transaktionen nationalerRegierungen abwickeln. Belrium verarbeitet auf seiner öffentlichenBlockchain keine Transaktionen unverifizierter Wallets. Die privateBlockchain - genannt "BKVS" (Belrium KYC Verification System) -fungiert dabei als der Identitätsverifizierer für die Wallets. Wirsind die einzige Blockchain, die über einen stringenten Finanzrahmenverfügt, der Datensicherheit gewährleistet - was fürRegierungsstellen absolut entscheidend ist."Neben der Live-Schaltung des "Mainnet" gibt Belfrics auch zweiDApps auf der Blockchain frei: eine App zur Zertifikatsausstellungund eine App zur Lohn- und Gehaltsabrechung. Praveen: "Diese DAppsermöglichen es kleinen und mittelgroßen Gesellschaften, über eineneinfachen Zugang die Fähigkeiten der Distributed-Ledger-Technologiein ihrer Geschäftsdomain kennenzulernen."Informationen zu Belfrics:Belfrics ist eine der führenden Firmen für Blockchain-Technologie,die in zehn Ländern Entwicklungen bezogen auf denFiat-Währungs-Umtausch und die Blockchain betreibt. WeltweiterStammsitz der Firma ist Kuala Lumpur, ihr Entwicklungszentrumbefindet sich in Bengaluru, Indien. Die Firma wurde 2014 von einerGruppe kompetenter Unternehmer gegründet, die die Chancen undVorteile Blockchain-basierter Lösungen für globale Märkte erkannten.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/801053/BELFRICS_belrium.jpgPressekontakt:Jigar Chatwani - PartnerVicara CommunicationsMobil: +919819026976E-Mail: jigar@wearevicara.comOriginal-Content von: Belfrics, übermittelt durch news aktuell