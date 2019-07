Die Belfrics Group, ein Startup-Unternehmen im Blockchain-Segment, bereitet sich auf ihre erste Finanzierungsrunde vor

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Belfrics, ein inMalaysia ansässiges Blockchain-Startup mit einem weltweiten Netz vonBörsen für digitale Vermögenswerte und zugelassenenBlockchain-Lösungen, bereitet sich derzeit darauf vor, in einerersten Finanzierungsrunde 30 Millionen US-Dollar aufzubringen. Nachder erfolgreichen Umsetzung der weltweit ersten "Kenne deinenKunden"- (KYC) konformen Blockchain mit dem Namen "Belrium" hatBelfrics auf besagter Blockchain vor Kurzem sein erstes DApp-Setfreigegeben.Ansässig in Malaysia, ist das Blockchain-Startup offensiv nachAsien, Afrika und Nahost expandiert. Dabei wurde es zur ersten Börsein Nahost, die eine "Sandbox"-Lizenz von der Zentralbank von Bahrainerhalten hat. Auch hat das Unternehmen eine Absichtserklärung mit derRegierung von Andhra in Indien unterzeichnet, um für den Staat eineBlockchain-Lösung umzusetzen.Mit der Umsetzung der Belrium-Blockchain - einer zugelassenenprivaten und öffentlichen Hybrid-Blockchain - greift Belfrics daszentrale "Kenne deinen Kunden"-Thema auf, das beiBlockchain-Transaktionen weiter bestimmend ist. Belfrics sieht sichals die einzige Börse, die in der Lage ist, die GDPR- undFATF-Kriterien bezüglich der Datenumwandlung auf der Blockchain zuerfüllen. Die "Belfrics Academy", der Bildungsarm der Gruppe, hat vorKurzem eine Absichtserklärung mit DIT - einer Technologie-Universitätin Tansania - unterzeichnet, um deren Studenten inBlockchain-Technologie auszubilden.2018 wurden über 4 Milliarden US-Dollar an Wagniskapital inBlockchain-Unternehmungen investiert. Da Regierungen - langsam undstetig - digitale Vermögenswerte legitimieren und Banken undSocial-Media-Giganten wie Facebook mit auf den "Krypto"-Zugaufspringen, steht der Blockchain-Branche in den kommenden Jahren einenormer Nachfrageschub bevor. Es wird erwartet, dass derBlockchain-Bereich für Wagniskapital-Investments im Zeitraum2019-2020 das heißeste Feld bleiben wird.Belfrics hat Patente für eine Blockchain-basierte KYC-Lösung unddas Banking via Blockchain angemeldet und erwartet Zusagen vonRegulierungsbehörden in Japan, Spanien, den USA und Mexiko, umFintech-Lizenzen zu erlangen. Die Gruppe führt derzeit Gespräche mitinstitutionellen Investoren und beabsichtigt, die Finanzierungsrundenoch vor Ende dieses Jahres abzuschließen."Die Blockchain als Konzept ist im Markt noch immer im Entstehenbegriffen. Zwar redet jeder über die Blockchain; das wahre Potenzialder Technologie versteht jedoch nur eine Handvoll Fachleute. Wirhaben die Geldmärkte und den Bereich für DLT-Technologie kombiniert,um sinnvolle Produkte zu entwickeln, die in der Region, in der wirtätig sind, zu mehr sozioökonomischen Möglichkeiten beitragenkönnen", so Praveenkumar, Gründer und CEO der Belfrics Group.Ein kürzlich erschienener Bericht von Gartner sieht Belrium - dievon Belfrics entwickelte Blockchain - unter den führenden zehnBlockchains, die für reale Probleme eingesetzt werden können. 2020wird für Blockchain-Startups ein entscheidendes Jahr werden; Medienund Investoren weltweit werden diese näher unter die Lupe nehmen, umzu sehen, ob Ergebnisse erzielt werden.Um weitere Informationen zu erhalten, schicken Sie bitte eineE-Mail an press@belfrics.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/816703/Belfrics_logo.jpgPressekontakt:Jigar ChatwaniE-Mail: jigar@wearevicara.comTel.: +60-981-902-6976Original-Content von: Belfrics, übermittelt durch news aktuell