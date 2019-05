Die Beletage: Neuer Bereich für kulinarische Höhenflüge in den Swarovski Kristallwelten

Wattens (ots) - Im Mai 2019 ist es soweit: Die Swarovski Kristallwelten eröffneneinen ganz neuen Raum für kulinarische Höhenflüge, die Beletage.Mit der Beletage erhält das Daniels Kristallwelten ein zusätzliches Stockwerkund einen Bereich, der perfekt auf die Bedürfnisse von Gruppen abgestimmt ist.Gestaltet wurde der von außen modern und schlicht gehaltene Anbau vominternationalen Architekturbüro Snøhetta, das schon das Erdgeschoß desRestaurants zu einem einzigartigen Wohlfühlort machte. Momente des Staunensbietet die Beletage nicht nur kulinarisch, sondern auch mit einem einmaligenAusblick auf den Riesen, die Kristallwolke und das Bergpanorama rund umWattens."Beletage" ist französisch und heißt so viel wie "prächtiges Stockwerk". Inadeligen Wohnhäusern war sie einst das bevorzugte Geschoß mit den feinstenWohnräumen. In den Swarovski Kristallwelten ist sie ab Mai 2019 der Ort fürgemeinsame kulinarische Erlebnisse und unvergessliche Events. Bis zu 120 Gästefinden in dem Raum mit einzigartigen Ambiente Platz, das von dem harmonischaufeinander abgestimmten Innen- und Außenraum lebt. Der neuesteVeranstaltungsraum in den Swarovski Kristallwelten ist die perfekte Kulisse fürFeiern und Konferenzen und ermöglicht es dem Restaurantteam noch besser auf diekulinarischen Wünsche internationaler Reisegruppen einzugehen. "Nach nur siebenMonaten Bauzeit haben wir mit der Beletage nun auch den perfekten Raum fürunsere Reisegruppen und Eventgäste. Der atemberaubende Ausblick und die moderneGestaltung machen diesen Raum zu einem besonderen Wohlfühlort", freut sichStefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism GmbH.Modernes Design von SnøhettaDie neue Beletage stammt aus der Feder des internationalen DesignbürosSnøhetta, das auch für die Architektur des Daniels Kristallweltenverantwortlich zeichnete. Auf knapp 200 Quadratmetern erwartet die Gäste imneuen Stockwerk ein elegantes Interieur, das mit Licht, Farbe, Reflexion undTransparenz spielt. In Kombination mit der eher schlichten Außenfassadeentsteht der Eindruck einer rauen Schale mit einem überraschenden kristallinenKern. So greifen die Architekten das Thema Kristall in ganz neuer Art und Weiseauf und unterstreichen es mit Materialien, die das faszinierende Zusammenspielvon Licht und Kristall noch verstärken. Die Glaslamellen an der Decke, zumBeispiel, erzeugen im Laufe des Tages ganz unterschiedliche Reflexionen undRaumstimmungen und bringen das Interieur in all seinen Facetten perfekt zurGeltung. Schimmernde Steinoberflächen im Barbereich und geometrisch wirkendeLeuchten über der Bar runden das Konzept perfekt ab. Auch in ihrem Designfindet sich der Gedanke, unter einer rauen Schale einen außergewöhnlichen Kernzu verstecken, wieder. Carla Rumler, Cultural Director Swarovski und Kuratorinder Swarovski Kristallwelten, übernahm das Interior Design in Zusammenarbeitmit Snøhetta und erklärt: "Ein spannender Materialmix aus Stein, Holz, Metallund Glas mit raffinierten Oberflächen, kombiniert mit weichen Textilien inharmonischen Farbpaletten, bildet die optimale Ergänzung zur ausdrucksstarkenArchitektur. Dies reflektiert für mich die Kultiviertheit der Marke Swarovski."Neue Perspektiven für GruppenreisendeOb internationale Reisegruppe oder Veranstaltungsgäste, in der Beletage findenvor allem Gruppen einen einmaligen Ort, an dem das Kulinarik- und Eventteamoptimal auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Die Raumgestaltung ist flexibel undreicht vom Seminarraum über die Discotanzfläche bis hin zum Gala-Diner. FürTouristiker sind die vorab bestellbaren Gruppenmenüs besonders attraktiv,sorgen sie doch für eine effiziente und dennoch hochwertige Verköstigung ihrerKunden. Ab 15 Uhr kann der Raum für Events gebucht werden und auch hier ist dasServicespektrum breit gefasst. Alles aus einer Hand oder individuell ergänzt,das Team des Daniels Kristallwelten richtet sich bei der Eventplanung gernenach den Vorgaben seiner Kunden. Während sich Veranstaltungsprofis um Technik,Dekoration und Zeitplanung kümmern, zaubert das Team aus der Küche vielseitigenationale und internationale Köstlichkeiten aus saisonalen und regionalenZutaten. Für einen krönenden Abschluss sorgt die hauseigene Patisserie, diesüße Wünsche von der Praline bis zur mehrstöckigen Torte erfüllt.Kontakt:Nola SailerD. Swarovski Tourism Services GmbHKristallweltenstraße 1, 6112 Wattenst: +43 5224 500-2144m: +43 664 8247260swarovski.com/kristallweltenpress.kristallwelten@swarovski.comOriginal-Content von: d. swarovski tourism services gmbh, übermittelt durch news aktuell