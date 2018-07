Belegschaften von Tamedia Deutschschweiz solidarisch mit Romands

Bern (awp/sda) - Die Belegschaften von Tamedia Deutschschweiz haben am Mittwoch ihre "uneingeschränkte Solidarität" mit ihren streikenden Kolleginnen und Kollegen von Tamedia Suisse Romande erklärt.

"Wie unsere Kolleginnen und Kollegen in der Romandie sind auch wir höchst besorgt über die dramatisch erodierende Medienvielfalt in der Schweiz", heisst es in einer Erklärung der Personalkommissionen von Tamedia Deutschschweiz (Zentralredaktion Tamedia, Tages-Anzeiger, Der Bund/Berner Zeitung, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten