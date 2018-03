Beleglose Steuererklärung: wie lange Belege aufbewahren?

München (ots) - Mit der Einkommensteuererklärung für 2017 müssenkeine Belege mehr abgegeben werden. Aus der Belegvorlagepflicht wurdedurch das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens dieBelegvorhaltepflicht. Da mag so mancher glauben, er benötige garkeine Belege mehr für die Steuererklärung. Aber das ist eingefährliches Spiel. Denn das Finanzamt kann die Belege einfordern unddann müssen sie auch vorhanden sein. Aber wie lange muss man diesenPapierkram in seinem eigenen Zuhause aufheben?"Es gibt kaum gesetzliche Vorschriften zur Aufbewahrung vonBelegen, die Privatpersonen betreffen", erklärt Robert Dottl,Vorstandsvorsitzender der Lohnsteuerhilfe Bayern e. V. (Lohi). Diekürzeste Aufbewahrungsfrist gilt für Spendenbelege, die nach § 50Abs. 8 des EStDV nur für ein Jahr ab Zugang des Steuerbescheidsaufbewahrt werden müssen. Private Handwerkerrechnungen müssen nach §14b Abs. 2 des UStG mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden und alleBelege im Zusammenhang mit der Vermietung einer Immobilie zehn Jahre.Für Richtig-Gut-Verdiener mit einem Einkommen von über 500.000 Eurogibt es den § 147a der AO, der besagt, dass alle Belege sechs Jahrevorgehalten werden müssen. Für weitere Posten in derEinkommensteuererklärung, wie Werbungskosten oder außergewöhnlicheBelastungen beispielsweise, gibt es keine konkreten Gesetzestexte."Es ist daher ratsam, alle steuerlich relevanten Belege inAnlehnung an die Fristen der Steuererklärung entsprechend langeaufzubewahren", so Robert Dottl. Steuerbescheide dürfen nachAussendung unter bestimmten Voraussetzungen vom Finanzamtnachgeprüft, korrigiert und abgeändert werden. Und zwar so lange, bisdie Festsetzungsfrist endet. Die Festsetzungsfrist beträgt imNormalfall vier Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem dieSteuererklärung eingereicht wurde. Wird die Steuererklärungfristgemäß im Mai 2018 abgegeben, so beginnt die Festsetzungsfristfür den Normalfall mit Ablauf des 31.12.2018 und endet vier Jahrespäter mit Ablauf des 31.12.2022. Aus diesem Grund wird alsoPrivatpersonen als Untergrenze empfohlen, alle Belege mindestens vierJahre zu Hause aufzubewahren.Die Festsetzungsfrist kann aber auch über die vier Jahrehinausgehen. Im Falle einer Steuerhinterziehung sind es dann zehnJahre. Daher ist es noch klüger, jegliche Belege und auchKontoauszüge tatsächlich zehn Jahre aufzuheben! So hat man alsSteuerpflichtiger im Falle von Unstimmigkeiten die Belege zu seinenGunsten zur Hand. "Mit der zehnjährigen Aufbewahrungsobergrenze istman in jedem Fall auf der sicheren Seite", so der Steuerexperte. Erstnach Ablauf dieser Zeit können die Belege bedenkenlos und mit Genussim Papiermüll oder Schredder entsorgt werden.Kontakt für Rückfragen:Jörg Gabes, PressereferentTel: 09402 503159 / E-Mail: j.gabes@lohi.deWerner-von-Siemens-Str. 5, 93128 Regenstaufwww.lohi.deOriginal-Content von: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., übermittelt durch news aktuell