Die Belege der Nachbarn / Mieter setzte sein Recht auf umfassende Einsicht in Betriebskostenabrechnung durch (FOTO)

Berlin (ots) -Dass ein Mieter Anspruch darauf hat, die vollständigen eigenenBelege der Nebenkostenabrechnung einzusehen, ist keine Neuigkeit. Nunaber stellte die höchste Revisionsinstanz nach Information desInfodienstes Recht und Steuern der LBS fest, dass auch die Einsichtin die Einzelverbrauchsdaten der anderen Nutzer eines Mietshausesangemessen und erforderlich sein kann. (Bundesgerichtshof,Aktenzeichen VIII ZR 189/17)Der Fall: Ein Mieter einer 94 Quadratmeter großen Wohnung solltefür zwei Abrechnungsjahre eine Nachzahlung in Höhe von mehr als 5.000Euro leisten. Das schien ihm nicht plausibel. Er merkte an, die Summeentspreche umgerechnet nicht im Geringsten seinem Anteil an derWohnflächenverteilung in dem Haus mit insgesamt 720 QuadratmeternWohnfläche. Deswegen forderte er Einsicht in die Ablesebelege deranderen Einheiten. Der Eigentümer verweigerte dies.Das Urteil: Die Richter des Bundesgerichtshofes stellten fest,"zur sachgerechten Überprüfung der Nebenkostenabrechnung oder zurVorbereitung etwaiger Einwendungen" sei die Einsichtnahme in dieAbrechnungsunterlagen anderer Nutzer erforderlich gewesen. Beiderartig hohen Nachforderungen müsse ein Mieter nachprüfen können, obdie gegen ihn gerichteten Forderungen plausibel sind oder Bedenkengegen die Kostenverteilung bestehen.