Belden: Reicht das?

An der Börse New York notiert die Aktie Belden am 08.08.2019, 06:50 Uhr, mit dem Kurs von 44.92 USD. Die Aktie der Belden wird dem Segment "Elektronische Komponenten" zugeordnet.

Belden haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Belden-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Belden aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 64,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (44,93 USD) ausgehend um 43,56 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Belden von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Belden investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,44 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,67 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Belden-Aktie hat einen Wert von 94,24. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (70,36). Belden ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 70,36). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Belden.