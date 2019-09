Belcan akquiriert Lagoni Engineering

Erweiterung des Beratungs- und Cybersicherheitsangebots von Belcanin EuropaCincinnati (ots/PRNewswire) - Belcan, LLC ("Belcan"), ein globalerAnbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Engineering,Zulieferkette, Fachpersonalbeschaffung und Informationstechnologie(IT) für die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil,Industrie und Regierungsdienste, gab heute die Übernahme von LagoniEngineering ("Lagoni" oder "das Unternehmen") bekannt, einem inLondon ansässigen multidisziplinären Beratungsunternehmen undtechnischen Dienstleister mit Schwerpunkt Energiewirtschaft.Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.Belcan ist ein Portfoliounternehmen von AE Industrial Partners, LP("AEI"), einer Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die MärkteLuft- und Raumfahrt, Verteidigung und Regierungsdienstleistungen,Energieerzeugung und Spezialindustrie spezialisiert hat.Das aktuelle Angebot von Lagoni umfasst Ingenieur- undBeratungsleistungen in den Bereichen technische Sicherheit, Steuerungund Automatisierung, Betriebstechnik und Cybersicherheit für einebreite Palette von Unternehmen der Energiewirtschaft. DasDienstleistungsangebot des Unternehmens deckt den gesamtenLebenszyklus von Anlagen ab, einschließlich Konzeptdesign, FEED,Detailplanung, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Stilllegung.Lagoni ist bekannt für seine innovativen Lösungen und hat sich zueinem Experten auf dem Gebiet der Entwicklung von operativenTechnologien für Cybersicherheit und digitalen Lösungen entwickelt.Thomas Olsen, Gründer und Managing Director von Lagoni, wird eineführende Rolle bei der Weiterentwicklung dieser Fähigkeiten in denbestehenden Industrien von Lagoni und den etablierten Märkten vonBelcan spielen."Die Übernahme von Lagoni hilft Belcan beim Aufbau seinesBeratungsgeschäfts in Großbritannien. Gleichzeitig werden neue Cyber-und Digitallösungen hinzugefügt, um die wichtigsten Anforderungen derfokussierten Branchen von Belcan zu erfüllen", sagte Keith Matthews,President von Belcan Consulting Services. "Wir begrüßen dasinnovative Team von Thomas und Lagoni und glauben, dass ihreLeidenschaft für die Entwicklung kreativer Kundenlösungenhervorragend zu unserer Unternehmenskultur passen wird.""Die bestehenden Dienstleistungen von Belcan ergänzen das Angebotvon Lagoni perfekt, und wir glauben, dass wir mit der Unterstützungund den Beziehungen von Belcan und AE Industrial unser Geschäftausbauen und neue Kunden auf der ganzen Welt erreichen können", sagteHerr Olsen."Belcan baut seine globale Präsenz weiter aus und stärkt seinServiceangebot", sagte Lance Kwasniewski, CEO von Belcan. "Diesegezielte Akquisition wird den Wert für unsere bestehenden Kundensteigern und gleichzeitig wichtige skalierbare Funktionenhinzufügen."Mishcon de Reya LLP diente als Rechtsberater undPricewaterhouseCoopers LLP als Finanzberater für Belcan.Russell-Cooke LLP war als Rechtsberater für Lagoni tätig.Informationen zu BelcanBelcan, LLC ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen in denBereichen Ingenieurwesen, Zulieferkette, Fachpersonalbeschaffung undInformationstechnologie (IT) für Kunden aus den Sektoren Luft- undRaumfahrt, Verteidigung, Automobil und Industrie sowie Regierung.Belcan entwickelt bessere Ergebnisse für seine Kunden - vonTriebwerken, Flugzeugzellen und Luftfahrtelektronik bis hin zuschweren Fahrzeugen, Autos und Cybersicherheit - und verfolgt einenpartnerschaftlichen Ansatz, um Lösungen anzubieten, dieanpassungsfähig, integriert und wertschöpfend sind. Belcan genießtseit 60 Jahren das Vertrauen seiner Kunden. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte www.belcan.com.Informationen zu Lagoni EngineeringLagoni mit Sitz in London, Großbritannien, ist einmultidisziplinärer technischer Dienstleister, der Ingenieur- undProjektmanagement, Betriebstechnik (OT) und Cybersicherheit,technische Sicherheit und Beratungsdienstleistungen anbietet, die dengesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen abdecken. Das im Jahr 2008gegründete Unternehmen hat eine Kultur der Innovation und derqualitativ hochwertigen Lösungen für komplexe Probleme geprägt. Fürweitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.lagoni.co.uk.Informationen zu AE Industrial PartnersAE Industrial Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft, diesich auf die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung undRegierungsdienstleistungen, Energieerzeugung und spezialisierteIndustrien spezialisiert hat. AE Industrial Partners investiert inmarktführende Unternehmen, die von unserer Betriebserfahrung, unserenfundierten Branchenkenntnissen und Beziehungen in unseren Zielmärktenprofitieren können. Erfahren Sie mehr unter www.aeroequity.com.Pressekontakt:Blicksilver Public RelationsJennifer Hurson(845) 507-0571jennifer@blicksilverpr.comoderKristin Celauro(732) 433-5200kristin@blicksilverpr.comOriginal-Content von: Belcan, LLC, übermittelt durch news aktuell