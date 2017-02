Belastung langsam steigern - So wird regelmäßige Bewegung zur Medizin (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Gut für Muskeln, Knochen und Sehnen, für Psyche, Herz-Kreislauf-und Immunsystem: Der gesundheitliche Nutzen von regelmäßiger Bewegungist unbestritten. "Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes hatBewegung eine Effektstärke, die durchaus mit Medikamentenvergleichbar ist", erläutert der Leiter der Abteilung für molekulareund zelluläre Sportmedizin der Deutschen Sporthochschule Köln,Professor Wilhelm Bloch, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Zwar zählt dabei jeder Schritt - ist die Belastung jedoch immer nurgering, hat sie keinen Trainingseffekt. Daher sollte sie nach undnach ein wenig erhöht werden - zum Beispiel indem man die Schrittebeim Spazierengehen beschleunigt. Optimal für die Gesundheit sindmittlere Belastungen. Dabei kann man ruhig ein bisschen außer Atemkommen, leicht schwitzen und die Belastung körperlich spüren. Werbisher keinen Sport gemacht hat, sollte vorher mit seinem Arztsprechen. Für Untrainierte sind 15 bis 30 Minuten Aktivität an zweibis drei Tagen in der Woche ausreichend. Wer sich mehr zutraut,sollte sich zunächst länger und öfter bewegen. Fühlt man sich damitgut, kann die empfundene Intensität erhöht werden. In der neuenAusgabe der "Apotheken Umschau" finden Leser eine Vorlage für einpersönliches Bewegungs-Tagebuch.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell