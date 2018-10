Belastung durch Fragilitätsfrakturen kostet europäische Gesundheitssysteme Milliarden, warnt der neue IOF-Bericht

Genf (ots) ---------------------------------------------------------------Zur MNRhttp://ots.ch/blJZff--------------------------------------------------------------Ein neuer Bericht, der heute von der International OsteoporosisFoundation (IOF) veröffentlicht wurde und sich mit der Belastungdurch Fragilitätsfrakturen und deren Behandlung in sechs europäischenLändern (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweden und demVereinigten Königreich) befasst, zeigt die versteckte, aber realeBelastung durch Osteoporose bedingte Knochenbrüche auf. Die damitverbundenen Kosten von schätzungsweise 37,5 Milliarden EUR pro Jahrbelasten die europäischen Gesundheitssysteme nachhaltig.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:http://ots.ch/PZdOgjMit der zunehmenden Alterung der europäischen Bevölkerung istabsehbar, dass die Prävalenz chronischer Erkrankungen wie etwaOsteoporose ansteigen wird, was auch zu einem exponentiellen Anstiegder Prävalenz von Fragilitätsfrakturen führen wird.Jedes Jahr kommt es in diesen sechs EU-Ländern zu 2,7 MillionenFragilitätsfrakturen. Erwartungsgemäß wird diese Zahl bis 2030voraussichtlich um weitere 23 Prozent steigen und die damitverbundenen Kostenauswirkungen im Vergleichszeitraum weiterhin bisauf schätzungsweise 47 Milliarden EUR ansteigen. Die Belastung durchFragilitätsfrakturen übersteigt die vieler anderer chronischerKrankheiten wie der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD),der rheumatoiden Arthritis und des Bluthochdrucks.Neben der Kostenbelastung darf auch die körperliche und emotionaleWirkung nicht übersehen werden. Professor John Kanis, Ehrenpräsidentder IOF, erklärt: "In Europa sind über 20 Millionen Menschen vonOsteoporose betroffen. Weltweit erleidet jede dritte Frau und jederfünfte Mann ab 50 Jahren Osteoporse bedingte Knochenbrüche.Fragilitätsfrakturen können zu erheblichen Beeinträchtigungen führen,die oft tägliche Aktivitäten wie Essen, Ankleiden, Waschen oderEinkaufen stark erschweren. Nach einer Hüftfraktur wird man mit einer40-prozentigen Wahrscheinlichkeit nicht mehr selbstständig laufenkönnen. Die physischen und psychologischen Auswirkungen sind enorm."Der Bericht mit dem Titel "Broken bones, broken lives: A roadmapto solve the fragility fracture crisis in Europe" (GebrocheneKnochen, zerbrochene Leben: ein Fahrplan zur Lösung derFragilitätsfrakturkrise in Europa) belegt, dass trotz derVerfügbarkeit von wirksamen präventiven Therapien undBehandlungsansätzen für Fragilitätsfrakturen 73 Prozent der Frauenund 63 Prozent der Männer ab 50 Jahren, die an Osteoporose leiden,keine adäquate Betreuung oder Behandlung erhalten. Nach einerFragilitätsfraktur wird der Betroffene mit einer fünfmal höherenWahrscheinlichkeit in den nächsten zwei Jahren eine zweite Frakturerleiden. Dennoch erhält die Mehrheit der Patienten keine Behandlung,die diese nächste Fraktur verhindern könnte.Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen vonFragilitätsfrakturen unterstreichen die Notwendigkeit undDringlichkeit der Umsetzung der zielführendsten Versorgungsmodelle,die zur Verfügung stehen. Modelle wie orthogeriatrische Dienstleisterund Frakturkontaktstellen haben sich in Ländern wie Australien,Kanada, Neuseeland, Singapur, Schweden, dem Vereinigten Königreichund den Vereinigten Staaten als fähig erwiesen, effektiv verbessertePatientenergebnisse zu erreichen und kostensparende Behandlungenumzusetzen.Bei entsprechender medizinischer Behandlung lassen sich vieleFragilitätsfrakturen vermeiden. Politische Entscheidungsträgerspielen eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung vondiagnostischen Dienstleistungen und kostengünstigen Interventionenwie pharmakologischen Behandlungen, Fallpräventionsprogrammen undintegrierten sektorübergreifenden Versorgungsmodellen sowie bei derDurchsetzung notwendiger Standards für medizinische Fachkräfte undInstitutionen.Professor Cyrus Cooper, Präsident der IOF, kommentiert:"Angesichts der zunehmenden Belastung, die Fragilitätsfrakturen fürGesundheitssysteme in ganz Europa mit sich bringen, ist es unserZiel, dass diese Berichte die Interessenvertreter dabei unterstützenkönnen, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die damitverbundenen Kosten zu senken und zu verhindern, dass gebrocheneKnochen Leben zerstören. Der wirtschaftliche Würgegriff, denFragilitätsfrakturen auf die Gesundheitssystemen ausüben, verschärftsich immer mehr, und daher ist es an der Zeit, Maßnahmen zu ergreifenund stärker auf diese Situation zu reagieren. Wir fordern dieGesundheitsbehörden auf, diesen Prozess zu beschleunigen, indem sieden Pflegestandards und der Finanzierung der Versorgung Prioritäteinräumen, um eine effektive Behandlung von Fragilitätsfrakturen zuunterstützen und dadurch eine Eskalation der damit verbundenen Kostenzu vermeiden."Neben dem gesamteuropäischen Bericht sind auch detaillierteLänderberichte für Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien,Schweden und das Vereinigte Königreich verfügbar.Cooper zieht diese Schlussfolgerung: "In Zeiten von beschränktenGesundheitsbudgets können wir es uns nicht mehr leisten, dieVorbeugung und die Versorgung von Fragilitätsfrakturen zuignorieren."Weitere Informationen zu den Berichten finden Sie unterhttp://www.iofbonehealth.org/broken-bones-broken-livesHinweise an die Redaktion:Osteoporose ist eine Erkrankung, bei der die Knochen schnellerzerbrechlich werden als normalerweise; sie werden schwächer undbrechen leichter. Schon der geringste Stoß oder Fall kann zu einemKnochenbruch führen (dies nennt man dann eine "Fragilitätsfraktur").Nach einer ersten Fraktur nimmt die Wahrscheinlichkeit, eine weiterezu erleiden, stark zu. Neben dem gesamteuropäischen Bericht, auf den hier verwiesen wird,sind detaillierte Länderberichte für Frankreich, Deutschland,Italien, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich verfügbar.Landesspezifische Veröffentlichungen ansehen:Frankreich http://ots.ch/GCoKr3Deutschland http://ots.ch/PYLJ4aItalien http://ots.ch/uyHDmzSpanien http://ots.ch/PzqZ5lSchweden http://ots.ch/NOxV8vVereinigtes Königreich http://ots.ch/Tr4qpMVerweis: Broken bones, broken lives: A roadmap to solve the fragilityfracture crisis in Europe.http://www.iofbonehealth.org/broken-bones-broken-lives(Gebrochene Knochen, zerbrochene Leben: ein Fahrplan zur Lösung derFragilitätsfrakturkrise in Europa.)Über IOFDie Internationale Osteoporosis Foundation (IOF) ist die weltweitgrößte nicht-staatliche Organisation, die sich der Vorbeugung,Diagnose und Behandlung von Osteoporose und verwandten Erkrankungendes Bewegungsapparates widmet. Die IOF-Mitglieder, darunterwissenschaftliche Experten und 240 Patientenorganisationen undmedizinischen Fachgesellschaften aus aller Welt, arbeiten zusammen,um die Frakturprävention zu einer globalen Priorität imGesundheitswesen zu machen. http://www.iofbonehealth.orgWorld Osteoporosis Day, October 20 www.worldosteoporosisday.org 