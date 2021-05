Belarus und Lettland weisen gegenseitig Botschaftspersonal aus

MINSK (dpa-AFX) - Belarus hat am Montag alle Botschaftsmitarbeiter des Nachbarlandes Lettland ausgewiesen.



Zuvor waren in der lettischen Hauptstadt Riga zur Eishockey-Weltmeisterschaft die offiziellen Flaggen von Belarus gegen die weiß-rot-weiße Variante der belarussischen Opposition ausgetauscht worden. Hintergrund ist die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk.

Der belarussische Außenminister Wladimir Makej sprach mit Blick auf den Flaggen-Tausch der Staatsagentur Belta zufolge von einer "provokanten Aktion" und einem Akt von "staatlichem Vandalismus". Der Botschafter von Lettland müsse das Land innerhalb von 24 Stunden verlassen. Den anderen Mitarbeitern seien 48 Stunden eingeräumt worden. Ein Angestellter dürfe für technischen Dienst der Botschaft im Land bleiben.

Lettland reagierte umgehend und wies ebenfalls alle Botschaftsmitarbeiter von Belarus aus. Dies gelte solange, bis sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern normalisiert hätten.