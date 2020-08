Belarus-Botschafter in der Slowakei tritt nach Kritik zurück

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Der Botschafter von Belarus (Weißrussland) in der Slowakei hat sich mit den oppositionellen Demonstranten in seiner Heimat solidarisiert und deswegen nun auch seinen Rücktritt eingereicht.



Das berichtete die slowakische Nachrichtenagentur TASR am Dienstag unter Berufung auf das weißrussische Nachrichtenportal Tut.by. Dem Portal hatte Botschafter Igor Leschtschenja gesagt, sein Rücktritt sei "ein logischer Schritt", nachdem er sich gegen Präsident Alexander Lukaschenko gestellt habe, von dem er ernannt worden sei.

Leschtschenja hatte am Wochenende mit einer Videobotschaft für Aufsehen gesorgt. Darin erklärte er: "Ich bin solidarisch mit denen, die im Rahmen friedlicher Demonstrationen auf die Straßen der Städte von Belarus gegangen sind, damit ihre Stimme gehört wird." Auch er sei schockiert von brutalen Folterungen und Prügeln der Polizei gegen eigene Bürger, beklagte der Diplomat, der seit 2016 die Botschaft von Belarus in der Slowakei führt.

Der slowakische Außenminister Ivan Korcok wertete die Videobotschaft als Bestätigung dafür, dass die Lage in Belarus sehr ernst sei: "Das ist ein Signal eines erfahrenen Diplomaten, der mit dieser mutigen und klaren Haltung seinen Mitbürgern Unterstützung bekundet." Der slowakische Ministerpräsident Igor Matovic bot Leschtschenja am Montag Asyl für den Fall an, dass er nicht mehr in seine Heimat zurückkehren könne. Umweltminister Jan Budaj und andere slowakische Politiker hatten am Wochenende in Bratislava an Solidaritätskundgebungen für die weißrussische Opposition teilgenommen./ct/DP/men