Belästigung und Aggression am Arbeitsplatz Pflege: Tabus aufbrechen

Hamburg (ots) - Beschimpfungen, Drohungen, körperliche Gewalt:Viele Pflegekräfte erleben bei ihrer Arbeit Aggressionen vonbetreuten Menschen, ebenso sexuelle Belästigungen. Das sind nichtimmer traumatische Einzelereignisse, sondern häufig unangenehmeAlltagserfahrungen, die sich summieren. Nach Einschätzung derBerufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)werden diese psychischen Belastungen oft immer noch tabuisiert. Sierät ihren Mitgliedsbetrieben und Versicherten, das zu ändern. Auf demDeutschen Pflegetag 2017 in Berlin gibt sie am Samstag, 25. März, ineinem Vortrag Tipps zum Thema für Führungskräfte.Arbeitsschutzaufgabe für den Betrieb"In Pflege- wie in Betreuungsberufen wird häufig eine hoheLeidensbereitschaft vorausgesetzt", erklärt Claudia Vaupel,Psychologin bei der BGW und Referentin auf dem Deutschen Pflegetag.Einrichtungsleitungen, Führungskräfte und auch Beschäftigte selbstneigen teilweise dazu, Aggressionen und Belästigungen in diesemBerufsfeld bis zu einem gewissen Grad als "normal" hinzunehmen. Werdort arbeite, müsse eben damit zurechtkommen. "Das greift zu kurz",so Vaupel. "Der Umgang mit aggressivem oder belästigendem Verhaltengegenüber Pflegekräften oder anderen Beschäftigten ist eine Aufgabefür den betrieblichen Arbeitsschutz. Es gilt, die Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter vor Übergriffen und zu hoher Beanspruchung zuschützen."Bewusstsein entwickeln und Vertrauenskultur schaffenAus Sicht der BGW sollten Pflege- und Betreuungseinrichtungenzunächst auf allen Hierarchieebenen ein Bewusstsein dafür schaffen,dass es sich beim Umgang mit Gewalt, Aggressionen und Belästigungenum ein ureigenes Präventionsthema für den Betrieb handelt - und nichtum ein persönliches Problem einzelner Beschäftigter. Ferner brauchtes eine Vertrauenskultur, in der die Beschäftigten Ängste, Schuld-und Schamgefühle ablegen können und sich ernst genommen fühlen.Individuelles Empfinden akzeptieren"Es muss erkannt und akzeptiert werden, dass verschiedene Menschenein und dieselbe Situation unterschiedlich erleben können", betontVaupel. Was für den einen bedrohlich erscheint, nehmen anderevielleicht als harmlos wahr. Was die eine als beleidigend empfindet,berührt andere möglicherweise nicht persönlich. "Maßgeblich ist immerdas individuelle Empfinden der betroffenen Person", so diePsychologin. "Daran haben weder Vorgesetzte noch Kolleginnen oderKollegen zu deuteln."Vortrag für FührungskräfteEine zentrale Rolle beim innerbetrieblichen Umgang mit dem ThemaGewalt und Belästigungen spielen die Führungskräfte. Sie prägen dieKommunikationskultur entscheidend mit, können Betroffenen Rückhaltgeben, die Aufarbeitung von negativen Erlebnissen anregen undsteuern. Über dieses herausfordernde Aufgabenfeld referiert ClaudiaVaupel am Samstag, 25. März, auf dem Deutschen Pflegetag 2017 imVortragsprogramm der BGW, das dort von 11.30 bis 12.30 Uhr in Halle7.1 stattfindet.Handlungsfelder und HilfeIn Pflege- und Betreuungseinrichtungen gibt es vielfältigeHandlungsfelder, um Beschäftigte vor Aggressionen und Belästigungenzu schützen. Dazu gehören beispielsweise Anpassungen derArbeitsorganisation sowie Deeskalationstrainings für dieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die BGW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe bei der Prävention. Sie bietet unter anderem Informationen, Beratung und Seminare an und fördert die Ausbildung innerbetrieblicher Deeskalationstrainer und -trainerinnen. Ebenso hilft sie, wenn Versicherte im Zusammenhang mit der Arbeit einen Übergriff erlitten haben. Über die BGW Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Sie ist für knapp 8 Millionen Versicherte in rund 630.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz. 