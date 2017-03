Beko Studie zeigt: Deutsche haben immer weniger Freizeit (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) -- Repräsentative Studie von Beko, mit über 10.000 Befragten in 22Ländern, untersucht Trends in Bezug auf Freizeit- 48 Prozent deutscher Elternpaare haben keine Zeit mit demeigenen Kind im Park zu spielen- Frauen haben im Vergleich zu Männern drei Stunden wenigerFreizeit pro Woche zur VerfügungNoch schnell Lebensmittel einkaufen, die Wohnung putzen oder dieWaschmaschine anwerfen: Der Alltag bringt zahlreiche Aufgaben undVerpflichtungen mit sich, die auch nach einem anstrengendenArbeitstag erledigt werden wollen. Freizeit für sich, Familie undFreunde kommen da oft zu kurz. Dies bestätigen auch die Ergebnissedes "World Play Shortage Reports" der internationalen HausgerätemarkeBeko.So hat es beispielsweise vergangenes Jahr in Deutschland jedeszweite Elternpaar (48 Prozent) nicht geschafft, mit dem eigenen Kindim Park zu spielen. Unter den Befragten in Deutschland beklageninsbesondere Vollzeitbeschäftigte im Alter zwischen 45 und 54 Jahrenfehlende Freizeit. 38 Prozent der Befragten dieser Altersgruppe gebenan, dass sie nicht über genügend freie Zeit im Alltag verfügen. Auchder jüngeren Generation bleibt bereits immer weniger Freizeit: Amhäufigsten sagt die Altersgruppe der 21-jährigen Deutschen abendlicheFreizeitaktivitäten aufgrund beruflicher Verpflichtungen ab.Sportliche Aktivitäten zählen nur für einen geringen Teil derDeutschen als Ausgleich zum Alltag. Den Umfrageergebnissen zufolge,treibt ein Drittel der deutschen Erwachsenen (33 Prozent) keinerleiSport.Weitere Ergebnisse auf internationaler Ebene sind:- Im Durchschnitt hat jede befragte Person weniger als 21 StundenFreizeit pro Woche.- Frauen haben im Vergleich zu Männern drei Stunden wenigerFreizeit pro Woche zur Verfügung (19 Stunden versus 22 Stunden).- Zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten verbringen ihre Freizeitam liebsten mit der Familie. Weitere Lieblingsbeschäftigungensind die Entspannung zu Hause (62 Prozent) und Aktivitäten mitFreunden (46 Prozent).Zeynep Özbil, Head of Communications der Beko Group kommentiert:"Der "World Play Shortage Report" zeigt, inwiefern das moderne Lebenunser Wohlbefinden prägt. Die Studie hebt den heutigen Mangel ansogenannter "Quality Time" hervor und zeigt den negativen Einflusseines hektischen Alltags auf unsere Freizeitaktivitäten. Beko setztsich darum als "Official Partner of Play" ein: Wir verstehen diealltäglichen Bedürfnisse der Menschen und unterstützen sie durchnützliche und zeitsparende Lösungen, die den Haushaltsstressreduzieren. Die Ergebnisse dieser Studie sollen uns immer wiederdaran erinnern, dass freie Zeit wichtig ist, um unser Leben in vollenZügen genießen zu können."Die "Official Partner of Play" Kampagne baut auf dem geschicktenund offensiven Spiel des FC Barcelona auf. Es verkörpert Freiheit undSpaß gleichermaßen und somit den wahren Geist des Fußballs - auchabseits des Spielfelds. Beko ist dabei mehr als nur ein Sponsor: DieHausgerätemarke erkennt die täglichen Bedürfnisse der Konsumenten undschenkt dank smarter Hausgeräte mehr Freiraum, den sie zur Ausübungihrer Hobbies nutzen können - zum Beispiel zum Fußballspielen.In der Studie befragte LänderAlgerien, Australien, Ägypten, Bolivien, Deutschland, Dänemark,Frankreich, Großbritannien, Israel, Jordanien, Marokko, Norwegen,Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien, Tschechien, Thailand,Tunesien, Türkei, Ungarn, UruguayÜber den World Play ReportFür die vorliegende Studie hat Beko gemeinsam mit Mortar Research10.100 Personen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen befragt. DieStichprobe von Erwachsenen wurde zufällig aus Befragungspanelsausgewählt und entsprechend gewichtet, um das Geschlechtrepräsentativ für jedes Land abdecken zu können. Die Befragung fandzwischen dem 3. und 10. Februar 2017 statt.Über BekoBeko, die internationale Hausgerätemarke der Arçelik-Gruppe,gehört zu den führenden Weiße Ware-Marken in Europa. Das Unternehmenist in mehr als 100 weiteren Ländern präsent. Beko verbindetinnovative Technologien und effiziente Lösungen mit funktionellemDesign. Aufgrund ihrer hervorragenden Qualität sowie exzellenterUmwelt- und Leistungsmerkmale werden Beko Produkte von führendeneuropäischen Verbraucherorganisationen vielfach ausgezeichnet.Beko handelt verantwortungsbewusst. Das Unternehmen hat sich densozialen Standards der Business Social Compliance-Initiativeverpflichtet und übertrifft damit die gesetzlichen Anforderungen.Außerdem engagiert sich Beko im Breiten- und Spitzensport. Von 2009bis 2016 war das Unternehmen in Deutschland Hauptsponsor undNamensgeber der Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL). 2014 wurdezudem eine vierjährige Premiumpartnerschaft mit dem weltbekanntenspanischen Fußballclub FC Barcelona geschlossen.Über ArçelikDie 1955 gegründete Firma Arçelik ist in den Bereichen derProduktion von Hausgeräten, Marketing, After Sales Service undKomponentenfertigung tätig. Die Arçelik-Gruppe gehört zu denführenden Hausgeräteherstellern Europas. Arçelik ist in mehr als 130Ländern weltweit vertreten, beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter,produziert in 14 eigenständigen Werken und verfügt über ein großesMarkenportfolio, dem unter anderem die Marken Arçelik, Beko,Blomberg, Elektrabregenz und Grundig angehören.Die Produkte sind vielfach in den unterschiedlichsten Kategorienwie Innovation, Technologie und Design prämiert. Die Produkte sind vielfach in den unterschiedlichsten Kategorienwie Innovation, Technologie und Design prämiert. Die Arçelik-Gruppebeantragte mehr als ein Drittel der türkischen Patentanmeldungen beider "Weltorganisation für geistiges Eigentum" (WIPO: WorldIntellectual Property Organization). Arçelik ist damit die einzigetürkische Firma unter den Top 200 Unternehmen, die seit fünf Jahrendie meisten internationalen Patentanträge bei der WIPO eingereichthat.