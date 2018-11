Bekleidungshersteller Carhartt baut mit neuer E-Commerce-Seite seine Präsenz im europäischen Raum aus

Die in allen EU-Ländern verfügbare Website wird hart arbeitendenEuropäern den Zugang zur Premium-Arbeitskleidung von CarhartterleichternAmsterdam (ots/PRNewswire) - Carhartt (http://www.carhartt.com/),seit 1889 die Marke für hochwertige Arbeitskleidung aus Amerika,startet eine E-Commerce-Seite, die nun auch den hart arbeitendenEuropäerinnen und Europäern Zugang zu robusten, funktionellenProdukten ermöglicht. Damen und Herren aus der gesamten EuropäischenUnion (EU) werden nun in der Lage sein, diese legendäreMarken-Arbeitsbekleidung mit Stil über www.carhartt.com/eu/en-eukäuflich zu erwerben."Mit der Einführung dieser neuen E-Commerce-Seite haben hartarbeitende Europäerinnen und Europäer nun direkt die Möglichkeit,erstklassige Arbeitsbekleidung von Carhartt zu erwerben", sagteAlbert Foppen, EMEA-Geschäftsleiter bei Carhartt. "Wir sind sehrstolz darauf, jene Marke, auf die sich amerikanische Arbeiter seitfast 130 Jahren verlassen, auch den Männern und Frauen in Europanäher zu bringen."Mit einem in den Niederlanden ansässigen Distributionszentrum wirddie europäische E-Commerce-Seite von Carhartt Verbraucher in allen 28EU-Ländern bedienen und damit die globale Reichweite von Carhartterheblich ausbauen. Die Website ist derzeit in englischer,niederländischer und deutscher Sprache verfügbar. In der nahenZukunft sollen weitere Sprachen hinzugefügt werden. Die Websitewww.carhartt.com/eu/en-eu kann Kundentransaktionen in Euro (EUR) undPfund (GBP) abwickeln und ist für eine qualitativ hochwertigeBenutzererfahrung optimiert, unabhängig davon, welches Gerät für denEinkauf verwendet wird.Carhartt startete im Jahr 2000 seine EMEA-Geschäftseinheit(Europa, Naher Osten und Afrika) mit dem Hauptsitz im europäischenAmsterdam. Vor dem Start der europäischen Carhartt-E-Commerce-Seitekonzentrierte sich das Unternehmen Carhartt in Europa auf den Ausbauder Kundenbindung über seine im Bereich der Arbeitsbekleidung tätigenVertriebspartner.Carhartt wurde 1889 in Detroit von Hamilton Carhartt gegründet undhat heute seinen Hauptsitz in Dearborn, Michigan. Mit weltweit mehrals 5.100 Mitarbeitern ist Carhartt nach wie vor einFamilienunternehmen und wird von den Nachkommen des Firmengründersgemanagt; so kann sichergestellt werden, dass seine Mission in jedesproduzierte Kleidungsstück einfließt.Informationen zu Carhartt, Inc.Carhartt wurde 1889 gegründet und ist eine weltweit gehandelteerstklassige Marke für Arbeitsbekleidung mit reichhaltiger Tradition,die robuste Produkte fertigt, die sowohl am Arbeitsplatz als auchprivat getragen werden können. Mit der Hauptniederlassung inDearborn, Michigan und mehr als 5.100 Mitarbeitern weltweit istCarhartt nach wie vor ein Familienunternehmen und wird von denNachkommen des Firmengründers Hamilton Carhartt geführt. WeitereInformationen finden Sie auf www.carhartt.com.Kontakt: Marga Stehmann Erica SalomonCarhartt, Inc. EMEA Carhartt, Inc.+31 (0)20 7150283 (313) 749-6632mstehmann@carhartt.com esalomon@carhartt.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/160569/carhartt_logo.jpgOriginal-Content von: Carhartt, übermittelt durch news aktuell