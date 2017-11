Bekleidung für PyeongChang 2018 vorgestellt / Unser Team. Der Look: Olympische und paralympische Athleten zeigen Outfits von adidas

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Frankfurt/Main (ots) - In einer Kombination aus Live-Inszenierungund Vernissage unter dem Motto "Unser Team. Der Look" habenTop-Athletinnen und -Athleten aus Deutschland in Düsseldorf dieKollektion des exklusiven Ausstatters adidas für die Olympischen undParalympischen Spiele in PyeongChang 2018 vorgestellt. Bühne für dasEvent war das "Alte Kesselhaus" auf dem Areal Böhler, das mit seinemcharakteristischen Industrie-Stil eine moderne Kulisse für die Showbot. Regie bei der Veranstaltung, die von Topmodel Lena Gerckemoderiert wurde, führte der Projektpartner und Co-Gastgeber MesseDüsseldorf gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB),dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) sowie der Deutschen SportMarketing (DSM).So entstand ein außergewöhnlicher Rahmen für einenaußergewöhnlichen Look, den als Live-Act Top-Athletinnen und-Athleten wie Eric Frenzel (Nordische Kombination), AljonaSavchenko/Bruno Massot (Eiskunstlauf), Luisa Kummer (Biathlon), NicoIhle (Eisschnelllauf), Annika Drazek (Bob), Moritz Müller(Eishockey), Christian Ehrhoff (Eishockey), Andrea Rothfuss (Para-Skialpin), Georg Kreiter (Para-Ski alpin) und Clara Klug (Para-Skinordisch) präsentierten. Die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen vonRio 2016, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, übergaben symbolisch denStaffelstab an Kombinierer Eric Frenzel.Bei der anschließenden Vernissage konnten die etwa 250 Gästedarüber hinaus großflächige Porträts von weiteren Wintersport-Starswie Biathletin Laura Dahlmeier, Biathlet Simon Schempp, SkispringerAndreas Wellinger und Langläuferin Steffi Böhler bewundern. DieMotive, in deren Mittelpunkt die Athletinnen und Athleten mit derTeamkleidung stehen, sind im Vorfeld der Veranstaltung beiFotoshootings in Zusammenarbeit mit adidas und der Agentur Jung vonMatt/SPORTS entstanden. In Szene gesetzt hat die Sportlerinnen undSportler der Fotograf David Daub."Es war ein bemerkenswertes Event, das einmal mehr gezeigt hat,was für beeindruckende Athletinnen und Athleten wir in unseren Teamshaben, auch abseits des Wettkampfs. Sie sind selbstbewusst und siestrahlen in vorbildlicher und sympathischer Weise Stärke undEinsatzbereitschaft aus", sagte Dirk Schimmelpfennig, Chef de Missionin PyeongChang und Vorstand Leistungssport im DOSB. "Das neue Outfitunterstreicht diesen Eindruck. adidas hat hier einen coolen,eigenwilligen Look geschaffen - mit allem, was funktionale Bekleidungheute leisten muss."Lässig, modern und stylischGanz gleich ob im Hoodie oder im Parka: Die Athletinnen undAthleten werden Deutschland bei den Spielen optisch auf jeden Falllässig, modern und stylisch vertreten. Dafür sorgt das zeitgemäßeDesign kombiniert mit innovativer Technologie. So folgt das Outfitfür die Eröffnungsfeier, traditionell ein Höhepunkt zu Beginn derSpiele, in Material, Form und Farben einem urbanen Street-Style -veredelt mit Details wie etwa einem Team Deutschland-Badge aus Lederan der Jacke. Die Schlichtheit der Styles wird durch hochwertigeDetails und Applikationen weiter aufgewertet. Die gesamte Kollektionist im modernen multi-layering Konzept zusammengestellt, so dass diehochleistungsfähigen Produkte ihre individuellen Eigenschaftenkombinieren lassen. Somit sind die Athleten mit der optimalenBekleidung vor, während und nach dem Wettkampf ausgestattet.Die Ausrüstung umfasst insgesamt mehr als 50 Teile: die Podiums-und Trainings-Bekleidung sowie die offizielle Ausstattung für denEinzug der Athletinnen und Athleten ins Stadion. Zudem werden alledeutschen Sportlerinnen und Sportler mit den neuesten undinnovativsten Schuhen ausgestattet. Die adidas TERREX Schuhe bietenhierbei optimalen Schutz gegen Kälte und andere Wetterbedingungen beider Eröffnungszeremonie, während die Athleten für die Präsentationund das Training mit zusätzlichen komfortablen und funktionellenSchuhen wie dem Supernova GTX ausgestattet werden.Bei der Auswahl der Kleidung hat adidas eng mit dem DOSB undAthletinnen und Athleten von Team Deutschland und der ParalympischenMannschaft zusammengearbeitet, unter anderem mit Laura Grasemann(Freestyle), Tobias Arlt (Rodeln), Paul Eckert (Freestyle) und GeorgKreiter (Para Ski alpin). Der Para-Skiläuferin Andrea Rothfuss gibtdas neue Outfit im Hinblick auf die bevorstehenden Paralympics einenextra Motivations-Kick: "Wenn man die Sachen das erste Mal inOriginal sieht und schon mal anziehen durfte, möchte man gleich nochein bisschen mehr geben, um dann auch wirklich dabei zu sein.Außerdem sind die Teile mal anders als das, was man sonst so imSportumfeld sieht." Und Team-Kollege Georg Kreiter ergänzt: "DieKollektion ist super cool und echt bequem." Auch Biathlet SimonSchempp hat das Outfit direkt überzeugt: "Pfiffig und gutgeschnitten", lautet das Urteil des 29-jährigen Weltmeisters.Dr. Karl Quade, Vizepräsident Leistungssport des DBS und zumzwölften Mal als Chef de Mission dabei, findet: "Die Athletinnen undAthleten haben sich in der neuen Teamkleidung schon sichtlich wohlgefühlt. Alle waren stolz, das offizielle Dress präsentieren unddamit schon einen Vorgeschmack auf ihren Auftritt in PyeongChangerleben zu können. Und der gemeinschaftliche Auftritt hat wiedereinmal gezeigt, dass die Sportlerinnen und Sportler - verstärkt durchdie einheitlichen Outfits - etwas verbindet: das Ziel, über sichhinauswachsen zu wollen, ob bei Olympia oder den Paralympics. Ichdenke, mit diesem Event ist die Vorfreude auf die Spiele bei allennoch größer geworden."Kampagne "Merk dir mein Gesicht"Die Veranstaltung in Düsseldorf war aber nicht nur der visuelleKick-off für den Team-Look, sondern auch für die Image-Kampagne vonTeam Deutschland, die gemeinsam mit der Agentur Jung von Matt/SPORTSentwickelt wurde und sich durch die gesamte Kommunikation auf der"Road to PyeongChang" ziehen wird. Dabei bilden die ausgestelltenMotive zusammen mit dem Slogan "Merk dir mein Gesicht" die Basis desKonzepts, das die Persönlichkeit der Athletinnen und Athleten mitihren individuellen Geschichten und Erfolgen in den Mittelpunktstellt. Ziel ist es, die Besonderheit jedes einzelnen hervorzuhebenund die Aufmerksamkeit der Fans auf die Team Deutschland-Kanäle alskommunikativen Dreh- und Angelpunkt zu lenken. Biathletin LauraDahlmeier ist eines der zentralen Gesichter des Projekts: "Ich binstolz, dabei zu sein. Eine super Kampagne, die die Athletinnen undAthleten in den Vordergrund stellt." Gespielt werden die Motive vorallem über die Social-Media-Kanäle von Team Deutschland sowie derAthleten, aber auch in Print- und Out-of-Home-Medien soll das Themaplatziert werden - inklusive Verlängerung ins Deutsche HausPyeongChang 2018.Die Show wurde über die sozialen Netzwerke live gestreamt undsteht nach der Veranstaltung auf facebook.com/TeamDeutschlandde zumAbruf bereit.Weitere Zitate:Fabian Fischer, Senior Director Sportsmarketing Service Unit beiadidas:adidas und der DOSB leben eine intensive Partnerschaft und dasspiegelt sich in der außergewöhnlichen Präsentation der deutschenMannschaftskollektion wider. Die Kollektion haben wir auf die durchSport inspirierte Kultur der Athleten ausgerichtet. Unser Ziel wares, junge und lebendige Styles zu kreieren. Mit trendigen Farben aufhochfunktionellen Produkten wollen wir die Kreativität der deutschenMannschaften bei den Wettkämpfen unterstützen und den Teamgeistinspirieren.Werner M. Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseDüsseldorf GmbH:In PyeongChang 2018 werden sich unsere Athletinnen und Athletenmit der Welt messen. Aus unterschiedlichsten Disziplinen,Mannschaften, Sportlerinnen und Sportlern wird das Team Deutschland.Mit einem klaren und unverkennbaren Look. Und einem Spirit, der es zueinem Botschafter unseres Landes macht. Als Durchführungspartner derDeutschen Häuser, Partner von Team Deutschland und Co Förderer derParalympischen Mannschaft sind wir besonders stolz, aktivmitzugestalten, wenn die Präsentation der Bekleidung neu in Szenegesetzt wird.David Daub, Fotograf:Es war großartig, die Athletinnen und Athleten zu portraitieren.Alle sind natürlich unter dem Mannschaftsgedanken vereint,grundsätzlich aber sehr verschiedene Charaktere, genau das galt esauf den Motiven herauszuarbeiten. Mein Highlight aus der Kollektionist die silberne Jacke mit dem roten Innenfutter. Als das Foto dazuentstanden ist, leuchtete der durchscheinende Stoff von vorneangestrahlt wie Feuer - das war ein absoluter Wow-Moment.Thomas Dieckhoff, Geschäftsführer Deutsche Sport Marketing:Unser Ziel war es, die Veranstaltung zur Präsentation der Outfitskonzeptionell neu aufzustellen und inhaltlich weiterzuentwickeln.Hierbei ging es vor allem darum, die Athleten und ihre Bekleidung fürdie Olympischen und Paralympischen Winterspiele in den Mittelpunkt zustellen. Das ist uns mit dieser Inszenierung und mit dem Startschussfür die Team Deutschland-Kampagne "Merk dir mein Gesicht" heute Abendgelungen. Die Kombination der Live-Performance mit einer Vernissagewar ein absoluter Gewinn für die Veranstaltung und die daraufaufsetzenden Maßnahmen Richtung PyeongChang. 