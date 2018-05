Bekenntnis zur Region / Größter Ericsson-Supply-Hub Europas in Duisburg eröffnet (FOTO)

Düsseldorf / Duisburg (ots) -> Der schwedische Netzausrüster Ericsson eröffnete vor Kurzemeinen zentralen Supply-Hub für Europa im Gewerbepark Duisburg> Auf 32.000 Quadratmetern Lagerfläche steht Informations- undKommunikationstechnologie-Equipment bereit, um in Mobilfunknetzen derKunden implementiert zu werden> Der Standort im Herzen Europas ist eine strategischeEntscheidung und ein Bekenntnis zum deutschen MarktUm künftig die Kunden des schwedischen Netzausrüsters Ericssonnoch schneller mit dem neusten Informations- undKommunikationstechnologie-Equipment auszustatten, eröffnete dasUnternehmen kürzlich einen zentralen Supply-Hub für Europa imGewerbepark Duisburg. Auf 32.000 Quadratmetern Lagerfläche stehtInformations- und Kommunikationstechnologie-Equipment bereit, um inMobilfunknetzen der Kunden implementiert zu werden.Um Kunden immer kürzere Wartezeiten zu ermöglichen hat sich imLogistikbereich das System "Hub and Spoke" etabliert, bei dem dieWare nicht immer von A nach B transportiert wird, sondern anzentralen Knotenpunkten eingelagert wird. Das Logistikzentrum imGewerbepark Duisburg erfüllt diese Funktion als Zentrallager fürEuropa und angrenzende Märkte. "Die geografische Lage desLogistikzentrums im Herzen Europas ist nicht nur strategischsinnvoll", erklärt Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführungder Ericsson GmbH. "Es ist darüber hinaus ein Bekenntnis zu unseremWesteuropa-Geschäft in den Märkten Deutschland, Niederlande undSchweiz." Die Eröffnung des Supply-Hubs wird auch von der Politikgeschätzt. "Die Eröffnung des Ericsson-Supply-Hubs in Duisburg istein starkes Bekenntnis zur Region", erläutert Nordrhein-WestfalensWirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart. "Wenneines der führenden Unternehmen in der 5G-Entwicklung seinen größtenSupply-Hub Europas in NRW eröffnet, ist das nicht nur mit Blick aufdie Wirtschaftskraft erfreulich - es ist auch ein starkes Signal fürdas digitale Nordrhein-Westfalen."Zu den Ericsson-Kunden, in deren Auftrag das Equipment aus demSupply-Hub eingesetzt wird, gehören zahlreiche namenhafteMobilfunknetzbetreiber in Europa. Mit der anstehenden Aufrüstung derMobilfunknetze auf den neuen Standard 5G rechnet Ericsson mit einemverstärkten Warenvolumen am Duisburger Standort.Pressekontakt:Ericsson GmbHMartin Ostermeier- Leiter Externe Kommunikation Deutschland -Prinzenallee 21, 40549 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comTwitter: https://twitter.com/Ericsson_GmbHWebsite: www.ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell