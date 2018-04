Bekenntnis zum Kampf gegen Cyberangriffe unterzeichnet- 34 führende Unternehmen versprechen gleichen Schutz für alle Kunden weltweit

Unternehmen von allen Ebenen der Internetkommunikation bekennensich zum Kampf gegen den Missbrauch ihrer Technologie; Versprechenfür den Schutz aller Kunden, unabhängig von Nationalität,geografischer Herkunft oder Motivation hinter einem Angriff.Redmond, Washington (ots/PRNewswire) - Am Dienstag haben 34weltweit tätige Technologie- und Sicherheitsunternehmen einenCybersecurity Tech Accord (http://www.cybertechaccord.org/)unterzeichnet, bei dem es sich um eine zukunftsweisende Vereinbarungder bislang größten Gruppe von Unternehmen zum Schutz aller Kunden,egal wo, vor bösartigen Angriffen durch cyberkriminelle Unternehmenoder Nationalstaaten handelt. Zu den 34 Unternehmen gehören ABB, Arm,Cisco, Facebook, HP, HPE, Microsoft Corp., Nokia, Oracle und TrendMicro und alle zusammen repräsentieren die Technologie, die dieweltweite Internetkommunikation am Laufen hält und dieInformationsinfrastruktur dafür bildet."Die verheerenden Angriffe der letzten Jahre haben gezeigt, dasses bei der Cybersicherheit nicht bloß darum geht, was irgendeineinzelnes Unternehmen tun kann, sondern auch darum, was wir allegemeinsam tun können", sagte der Präsident von Microsoft, Brad Smith."Dieses Abkommen des Technologiesektors wird uns dabei helfen, einengeregelten Weg hin zu wirksameren Maßnahmen für eine Zusammenarbeitund für den Schutz von Kunden auf der ganzen Welt zu beschreiten."Die Unternehmen haben sich auf Maßnahmen in vier Bereichengeeinigt.Stärkere AbwehrDie Unternehmen werden Maßnahmen für eine stärkere Abwehr vonCyberattacken bündeln. In diesem Rahmen und aufgrund der Einsicht,dass jeder Schutz verdient, haben die Unternehmen sich daraufverständigt, alle Kunden weltweit zu schützen, ungeachtet derMotivation, die sich hinter einer Online-Attacke verbirgt.Keine AngriffeDie Unternehmen werden Regierungen nicht dabei helfen,Cyberangriffe durchzuführen, und werden Schutz vor Manipulation oderunrechtmäßiger Ausnutzung ihrer Produkte und Dienste auf jedwederStufe der Technikentwicklung, des Designs und des Vertriebs bieten.Aufbau von KapazitätenDie Unternehmen werden mehr dafür tun, dass Entwickler,Privatanwender und Betriebe, die ihre Technologien nutzen, mehrEinflussmöglichkeiten haben, damit diese besser in der Lage sind,sich selbst zu schützen. Das könnte die gemeinsame Arbeit an neuenSicherheitsstandards und neuen Funktionalitäten umfassen, dieUnternehmen in ihren eigenen Produkten und Diensten einsetzen können.Gemeinsames HandelnDie Unternehmen werden bestehende Beziehungen weiter ausbauen undgemeinsam neue formelle und informelle Partnerschaften mit derIndustrie, der Zivilgesellschaft und Sicherheitsforschern aufbauen,damit die technische Zusammenarbeit verbessert, die Offenlegung vonSicherheitslücken koordiniert, Bedrohungen anderen mitgeteilt und dieMöglichkeit, dass Schadprogramme in das weltweit Netz gelangenkönnen, minimiert werden können.Es könnte sein, dass die Unternehmen bereits vor dem Abkommeneinigen oder allen hier aufgestellten Prinzipien gefolgt sind oderdass sie diesen gefolgt sind, ohne dass sie sich öffentlich dazubekannt haben, aber diese Vereinbarung stellt ein öffentlichgemachtes Bekenntnis zur Zusammenarbeit bei den Bemühungen in SachenCybersicherheit dar. Der Tech Accord ist offen für den Beitrittweitere Unterzeichner aus der Privatwirtschaft, ganz gleich, ob großeoder kleine Unternehmen, und unabhängig von der Branche,vorausgesetzt diese sind vertrauenswürdig, verfügen über hoheStandards bei der Cybersicherheit und bekennen sich uneingeschränktzu den Prinzipien des Abkommens."Die Folgen von Cyberbedrohungen für die reale Welt haben sichjetzt schon wiederholt gezeigt. Wir müssen uns als Branchezusammentun, um Cyberkriminelle zu bekämpfen und um zukünftigeAngriffe zu unterbinden, damit nicht noch mehr Schaden entsteht",sagte Kevin Simzer, Chief Operating Officer von Trend Micro.Die Opfer von Cyberattacken sind Betriebe und Organisationen jederGröße, wobei die wirtschaftlichen Verluste bis 2022 auf bis zu 8Billionen US-Dollar geschätzt werden.* Neben anderen Störungen undSicherheitsrisiken haben die jüngsten Cyberangriffe kleineUnternehmen dazu gezwungen, ihren Betrieb einzustellen, Krankenhäusermussten Operationen verschieben und Behörden konnten ihreDienstleistungen nicht mehr bereitstellen."Der Tech Accord wird dabei helfen, die Integrität von einerBillion mit dem Internet verbundener Geräte zu schützen, die nachunserer Einschätzung in den nächsten 20 Jahren im Einsatz seinwerden", sagte Carolyn Herzog, Chefjustiziarin von Arm. "Das Abkommenbringt die Mittel, das Wissen und die Vorstellungen von einigen derweltweit wichtigsten Technologieunternehmen in Einklang, damit derAufbau einer vertrauenswürdigen Grundlage für die Anwender vonTechnologie, die enorm von einer sicher vernetzten Welt profitieren,unterstützt wird."Unternehmen, die das Abkommen unterzeichnet haben, wollen erstmalswährend der auf Sicherheitsfragen abgestellten RSA Conferencezusammenkommen. Die Konferenz wird in San Francisco stattfinden undsich in erster Linie mit dem Aufbau von Kapazitäten und gemeinsamenAktionen beschäftigen. Zu den zukünftigen Aktionen könnte diegemeinsame Entwicklung von Richtlinien oder von für einen breitangelegten Einsatz geeigneten Funktionalitäten ebenso gehören wie dieWeitergabe von besonderen Bedrohungen und deren gemeinsamerBekämpfung. Auf diesem Weg soll die Online-Welt ein sicherer Ort fürMenschen und Betriebe überall werden und es sollen das Versprechenvon Technologie und die Vorteile, die diese der Gesellschaft zubieten hat, aufrechterhalten werden.Unterzeichner des Cybersecurity Tech Accord:- ABB - Bitdefender - Cisco- Arm - BT - Cloudflare- Avast! - CA Technologies - DataStax- Dell - HPE - SAP- DocuSign - Intuit - Stripe- Facebook - Juniper Networks - Symantec- Fastly - LinkedIn - Telefonica- FireEye - Microsoft - Tenable- F-Secure - Nielsen - Trend Micro- GitHub - Nokia - VMware- Guardtime - Oracle- HP Inc. - RSAInformationen zum Cybersecurity Tech AccordDer Cybersecurity Tech Accord ist ein öffentliches Bekenntnis von34 weltweit tätigen Unternehmen, mit dessen Hilfe Bürger im Internetgeschützt und dort gestärkt werden sollen. Zudem geht es um dieVerbesserung der Sicherheit, der Stabilität und der Resilienz desCyberspace. * Verlustangaben gelten kumulativ für einen Zeitraum von fünfJahren von 2017-2022. James Moar; Juniper Research: The Future ofCybercrime & Security: Enterprise Threats & Mitigation 2017-2022 (https://www.juniperresearch.com/researchstore/innovation-disruption/cybercrime-security/enterprise-threats-mitigation) (Die Zukunft derInternet- Kriminalität und -Sicherheit: Gefahren für Unternehmen undwie diese gemildert werden können, für den Zeitraum 2017-2022) (25.April 2017); https://www.juniperresearch.com/researchstore/innovation-disruption/cybercrime-security/enterprise-threats-mitigation