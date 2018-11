Bekanntgabe von Ana de Armas als Star in Campari Red Diaries 2019, Entering Red, einem Kurzfilm unter der Regie von Matteo Garrone

Mailand (ots/PRNewswire) -Campari (http://www.campari.com/), der legendäre italienischeAperitif, kündigt die Rückkehr der Campari Red Diaries im Jahr 2019mit Entering Red an, einem rätselhaften Kurzfilm mit einerHollywood-Schauspielerin in der Hauptrolle und einem preisgekröntenTalent im Stuhl des Regisseurs. Mit Mysterien und Romantik werden dieZuschauer auf eine unerwartete Entdeckungsreise in die Welt vonCampari mitgenommen. Bei Campari sagt man: "Jeder Cocktail erzählteine Geschichte". "Entering Red" erzählt nicht nur eine Geschichtevoller Intrigen, sondern ist auch eine Ode an den berühmten Negroni,Camparis charakteristischen Cocktail, der 2019 sein 100-jährigesJubiläum feiert.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783815/Campari.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783816/Campari.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783817/Campari.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783818/Campari.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783819/Campari.jpg )Der neue Kurzfilm mit der international renommiertenSchauspielerin Ana de Armas - dem Star aus dem Kassenschlager BladeRunner 2049 - sowie dem italienischen Schauspieler Lorenzo Richelmyund unter der Regie des preisgekrönten italienischen RegisseursMatteo Garrone, dessen neuester Film "Dogman" (2018) in Cannes mitdem Preis für den besten Schauspieler ausgezeichnet und von Italienfür den Academy Award 2019 für den besten fremdsprachigen Filmnominiert wurde, wird 2019 das Kernelement einer vollständigintegrierten Kampagne sein. Mit Liebe zur Kinematographie erstelltund als Hauptsponsor des Internationalen Filmfestivals von Venedig"La Biennale de Venezia" stellt dieser Kurzfilm eine neue undinteressante Ergänzung zu Camparis bewundernswerter Geschichte vonKurzfilmen und Erzählinhalten dar.Entering Red ist eine spannende und faszinierende Geschichte, inder die Zuschauer Ana kennenlernen werden, gespielt von dergleichnamigen Ana de Armas, deren neugierige Seele durch diebezaubernde und vergnügliche Linse von Campari die charismatischeStadt Mailand erkundet.Das filmische Erlebnis wird in diesem hochstilisierten Kurzfilmnoch durch Matteo Garrys Talent verstärkt, in dem das Publikumgleichzeitig mit Ana "in die Farbe Rot eintritt", gemeinsam mit ihrdie unerwartete, bezaubernde Welt von Campari entdeckt und sich aufeine Abenteuerreise durch den Geburtsort des legendären, lebendigen,roten Aperitifs begibt. De Armas stellt wunderbar die Entwicklung desCharakters dar, indem sie zögerlich den scharlachroten Wegweisernfolgt, die ihr die charmante Stadt Mailand zum Finden vorlegt.Die Besetzung dieses Jahres beinhaltet auch Kurzauftritte vonCamparis "Roten Händen", den sechs weltbesten Barkeepern, sowie vonBerühmtheiten aus der Gesellschaft, die zum ersten Mal vor die Kameratreten.Die führende Protagonistin des Filmes, Ana de Armas, kommentiert:"Es ist eine unglaubliche Ehre, an diesem Kurzfilm - Entering Red -und an der Campari-Red-Diaries-Kampagne beteiligt zu sein. Es warauch ein Privileg, mit dem gefeierten Regisseur Matteo Garronezusammenzuarbeiten. Mir hat es sehr gefallen, eine Rolle zu spielen,bei der die Person auf ihrer Reise der Selbstfindung in der schönenStadt Mailand so voller Leidenschaft und Neugier dargestellt wird."Der Regisseur des Kurzfilms, Matteo Garrone, kommentiert: "Derdiesjährige Film soll die faszinierende Reise zum Leben erwecken,durch die man den Campari entdeckt. Es war eine Ehre und eineHerausforderung, diese Verantwortung in einem so entscheidenden Jahrfür die Marke zu übernehmen, in dem zwei typisch italienischeBerühmtheiten gefeiert werden, die weltweit anerkannt sind. Es gibtkeinen Negroni ohne Campari und so muss man, um die ganze Geschichtezu erzählen, zuallererst in die rote bittere Süße des Getränkseintauchen. Das ist der Punkt, an dem alles beginnt."Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer der Campari-Gruppe:"Unsere Cocktails sind mehr als nur ein Getränk, jeder erzählt eineGeschichte, und in diesem Jahr feiern wir den Negroni. 2019 wird er100 Jahre alt. Campari Red Diaries erwecken den Cocktail zum Lebenund nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise, bei der sie in die FarbeRot eintauchen. Das berühmte Getränk, bei dem der Campari einer derdefinierenden Bestandteile ist, hat ein großes Vermächtnisgeschaffen, und es wird umwerfend sein, das alles mit derUnterstützung von großartigen Talenten wie Ana de Armas und MatteoGarrone, aber auch der Barkeeper und Campari-Befürworter aus allerWelt, zum Leben erweckt zu sehen."Entering Red wird seine Premiere am 5. Februar 2019 am Geburtsortdes Getränks, in Mailand, mit einem Red-Carpet-Event feiern,woraufhin weltweit ein gleichzeitiger digitaler Start erfolgen wird. ÜBER CAMPARI RED DIARIESDie im Jahr 2017 gestarteten Campari Red Diaries sind eineWeiterentwicklung des Campari-Kalenders. Die Campari Red Diaries sindeine zu 360° ganzheitliche Kampagne, bei der ein kurzer Film imMittelpunkt steht, der das Ethos von Campari zum Leben erweckt:"Jeder Cocktail erzählt eine Geschichte." Campari Red Diaries werdendigital mit dem Kurzfilm in Gang gesetzt, der auf Camparisoffizieller YouTube-Seite gehostet wird.ÜBER CAMPARICampari ist ein zeitgenössischer und charismatischer Klassiker.Das Geheimrezept wurde 1860 in Novara kreiert und ist seitherunverändert geblieben. Es bildet die Grundlage für einige derberühmtesten Cocktails der Welt. Campari ist eine alkoholischeSpirituose, die aus bitteren Kräutern, aromatischen Pflanzen undFrüchten gewonnen wird, die in Alkohol und Wasser eingelagert wurden.Mit seiner lebendigen roten Farbe, dem intensiven Aroma und deminspirierenden Geschmack war Campari schon immer ein Symbol fürIntrige und für Vergnügen, die sich zu einem fesselnden Trinkerlebnisentfalten. Diese Werte haben die Marke Campari auf der ganzen Weltals Symbol des leidenschaftlichen italienischen Stils und derExzellenz des Landes berühmt gemacht.