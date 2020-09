Bekanntgabe der Gewinner der Breakthrough Prizes In Life Sciences, Fundamental Physics und Mathematics 2021

San Francisco (ots/PRNewswire) - Preisgelder in Höhe von insgesamt 18,75 Millionen US-Dollar für Fortschritte bei fundamentalen FragenBreakthrough Prize in Life Sciences für David Baker, Catherine Dulac, Dennis Lo und Richard YouleBreakthrough Prize in Mathematics für Martin HairerBreakthrough Prize in Fundamental Physics vergeben an Eric Adelberger, Jens Gundlach und Blayne HeckelSechs New Horizons Prizes für frühe Karriereerfolge in der Physik und MathematikDrei erste Maryam Mirzakhani New Frontiers Prizes an Mathematikerinnenfür frühe Karriereerfolge verliehen - Anzahl der Preise aufgrund hoher Nachfrage erhöht- Die Breakthrough Prize Foundation verkündete heute die geschätzten Empfänger des Breakthrough Prizes 2021 und ehrt damit zahlreiche bahnbrechende Erfolge in den Bereichen Life-Sciences, Grundlagenphysik und Mathematik. Bei der jährlichen Preisverleihung werden die Auszeichnungen im Rahmen einer Gala von der Prominenz aus Film, Musik, Sport und Technikunternehmen überreicht. Aufgrund der globalen Pandemie wurde die Zeremonie dieses Jahr jedoch auf März 2021 verschoben.Zu einer Zeit, in der wissenschaftlicher Fortschritt auf der ganzen Welt von großer Bedeutung und Dringlichkeit ist, führt der Breakthrough Prize seine neun Jahre lange Tradition fort und ehrt die bedeutendsten sowie transformativsten Entdeckungen, feiert etablierte Forscher (Breakthrough Prize) wie auch junge Wissenschaftler, die am Anfang ihrer Karriere stehen (New Horizons Prize und, erstmals dieses Jahr, der Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize).Insgesamt ist der Breakthrough Prize in diesem Jahr mit 18,75 Millionen US-Dollar dotiert. Diese gehen an Wissenschaftler, die ihre Forschung den größten und fundamentalsten Fragen widmen. Der größte Preis in der Wissenschaft, der Breakthrough Prize, ehrte mehr Forscher mit Geldpreisen als jeder andere Wissenschaftspreis - seit 2012 wurden mehr als 250 Millionen US-Dollar an knapp 3000 führende Wissenschaftler vergeben. Der Preis soll führenden Wissenschaftlern dabei helfen, sich ohne finanzielle Einschränkungen auf Ihre Ideen konzentrieren zu können, die grundlegende Wissenschaft und Mathematik in den Vordergrund zu rücken, ein förderliches Umfeld für intellektuelle Ziele zu schaffen, und die nächste Generation von Forschern zu inspirieren, in die Fußstapfen dieser wissenschaftlichen Vorbilder zu treten.Die Gewinner des Breakthrough Prizes dieses Jahres sind eine sehr vielfältige Gruppe. Sie haben Werkzeuge entwickelt, um das Problem der Proteinfaltung zu lösen und völlig neuartige Proteine zu entwerfen (darunter einige, die Covid-19 neutralisieren könnten), überaus genaue Tischinstrumente gebaut, um die Geheimnisse der Dunklen Energie und Einsteins Theorie zu erforschen, nicht-invasive Pränataldiagnostik entwickelt, die von Millionen werdender Eltern weltweit genutzt wird. Sie haben die Nervenbahnen für das Elternverhalten bis auf spezifische Gehirnzellen zurückverfolgt, eine Zellenbahn entdeckt und untersucht, von der eine Verbindung zur angeborenen Parkinson-Krankheit stark angenommen wird, und sie haben mit Gleichungen zufällige Prozesse entschlüsselt - von der Schwankung der Aktienpreise bis hin zur Bewegung von Zucker in einer Tasse Tee. Jeder Breakthrough Prize ist mit 3 Millionen US-Dollar dotiert.Sechs New Horizons Prizes im Wert von jeweils 100.000 US-Dollar wurden unter zwölf jungen Wissenschaftlern und Mathematikern verliehen, die in Ihren Forschungsbereichen bereits früh in Ihrer Karriere bedeutende Erfolge erzielen konnten. Außerdem wurden erstmals drei Maryam Mirzakhani New Frontiers Prizes an Mathematikerinnen verliehen, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Nachdem das Interesse an diesem Preis sowie die Anzahl der extrem qualifizierten Nominierungen deutlich gestiegen waren, wurde die Anzahl der verliehenen Preise von einem auf drei erhöht. Der Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize wurde 2019 eingeführt und nach der berühmten iranischen Mathematikerin, Fields-Medaillenträgerin und Stanford-Professorin benannt, die 2017 verstarb. Während ihrer außerordentlich erfolgreichen Karriere leistete sie bahnbrechende Beiträge zu der Theorie über Modulräume in Riemannschen Flächen. Der New Frontiers Prize mit einem Wert von 50.000 US-Dollar wird jährlich an Mathematikerinnen verliehen, die in den letzten zwei Jahren promovierten.Vollständige Zitierungen finden Sie unten.Breakthrough Prize in Life Sciences 2021 (4)David BakerUniversity of Washington und Howard Hughes Medical InstituteZitierung: Für die Entwicklung von Technologie, mit der Proteine entworfen werden können, die auf diese Weise noch nie in der Natur vorkamen, einschließlich neuartiger Proteine, die zu therapeutischen Zwecken bei menschlichen Erkrankungen eingesetzt werden könnten.Catherine DulacHarvard University und Howard Hughes Medical InstituteZitierung: Für die Dekonstruierung des komplexen Elternverhaltens bis zur Zelltypebene sowie deren Bahnen und für den Nachweis, dass die Nervenbahnen für das Elternverhalten des Mannes sowie der Frau in beiden Geschlechtern vorzufinden sind.Yuk Ming Dennis LoChinesische Universität HongkongZitierung: Für die Entdeckung, dass fetale DNS im Blut der Mutter vorhanden ist und für die Pränataldiagnostik von Trisomie 21 sowie anderen Genkrankheiten eingesetzt werden kann.Richard J. YouleNational Institutes of HealthZitierung: Für das Verdeutlichen eines Qualitätskontrollpfades, der beschädigte Mitochondrien beseitigt und so vor der Parkinson-Krankheit schützt.Breakthrough Prize in Mathematics 2021 (1)Martin HairerImperial College LondonZitierung: Für bedeutende Beiträge zur Theorie der stochastischen Analysis, insbesondere der Theorie von Regularitätsstrukturen in stochastischen partiellen Differentialgleichungen.Breakthrough Prize in Fundamental Physics 2021 (1)Eric Adelberger, Jens H. Gundlach und Blayne HeckelUniversity of WashingtonZitierung: Für präzise grundlegende Messwerte, die unser Verständnis der Schwerkraft hinterfragen, die Eigenschaften Dunkler Energie untersuchen und Grenzen für die Kopplung von Dunkler Materie festlegen.New Horizons in Mathematics Prize 2021 (3)Bhargav BhattUniversity of MichiganZitierung: Für herausragende Arbeit in kommutativer Algebra und arithmetisch-algebraischer Geometrie, insbesondere die Entwicklung von p-adischen Kohomologie-Theorien.Aleksandr LogunovPrinceton UniversityZitierung: Für neuartige Techniken für die Untersuchung von Lösungen elliptischer Gleichungen und deren Anwendung in seit Langem bestehenden Problemen in der Nodal-Geometrie.Song SunUniversity of California, BerkeleyZitierung: Für zahlreiche bahnbrechende Beiträge zu komplexer Differentialgeometrie, einschließlich Existenzergebnissen für Kähler-Einstein-Werte sowie Verbindungen mit Modulfragen und Singularitäten.New Horizons in Physics Prize 2021 (3)Tracy SlatyerMassachusetts Institute of TechnologyZitierung: Für bedeutende Beiträge zur Partikel-Astrophysik, von Modellen Dunkler Materie bis hin zur Entdeckung der sogenannten Fermi-Blasen.Rouven EssigStony Brook UniversityJavier TiffenbergFermilabTomer VolanskyTel Aviv UniversityTien-Tien YuUniversity of OregonZitierung: Für Fortschritte in der Erkennung von Dunkler Materie unterhalb des GeV-Bereichs, insbesondere hinsichtlich des SENSEI Experiments.Ahmed AlmheiriInstitute for Advanced StudyNetta EngelhardtMassachusetts Institute of TechnologyHenry MaxfieldUniversity of California, Santa BarbaraGeoff PeningtonUniversity of California, BerkeleyZitierung: Für die Berechnung des Quanteninformationsgehaltes eines schwarzen Lochs und dessen Strahlung.Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize 2021 (3)Nina HoldenETH Zürich (PhD MIT 2018)Zitierung: Für die Arbeit in der stochastischen Geometrie, insbesondere der Liouville-Quantengravitation als Skalierungsgrenzwert für die zufällige Triangulierung.UrmilaMahadevCaltech (PhD University of California, Berkeley 2018)Zitierung: Für die Arbeit an der grundlegenden Frage der Bestätigung einer Quantenberechnung.LisaPiccirilloMassachusetts Institute of Technology (PhD University of Texas at Austin 2019)Zitierung: Für den Beweis, dass der bekannte Conway-Knoten kein glatter Scheibenknoten ist.Über den Breakthrough PrizeZum neunten Mal wird der Breakthrough Prize verliehen, der auch als der "Oscar der Wissenschaft" bezeichnet wird und die größten Wissenschaftler der Welt ehrt. Jeder Preis ist mit 3 Millionen US-Dollar dotiert und wird in den Bereichen Life-Sciences (bis zu vier pro Jahr), Grundlagenphysik (ein Preis pro Jahr) und Mathematik (ein Preis pro Jahr) verliehen. Zusätzlich werden jedes Jahr bis zu drei New Horizons in Physics Prizes, bis zu drei New Horizons in Mathematics Prizes sowie bis zu drei Maryam Mirzakhani New Frontiers Prizes an kürzlich promovierte Forscher übergeben. Die Preisträger nehmen an einer Auszeichnungsgala statt, bei der ihre Erfolge gefeiert und Wissenschaftler nachfolgender Generationen inspiriert werden sollen. Sie nehmen im Rahmenprogramm der Zeremonie außerdem an Vorträgen und Diskussionen teil.Die Breakthrough Prizes wurden von Sergey Brin, Priscilla Chan und Mark Zuckerberg, Yuri und Julia Milner sowie Anne Wojcicki gegründet. Die Preise wurden durch die persönlichen Stiftungen von Sergey Brin, Priscilla Chan und Mark Zuckerberg, Ma Huateng, Jack Ma, Yuri und Julia Milner sowie Anne Wojcicki gefördert. Die Gewinner werden von Auswahlausschüssen aus vorherigen Breakthrough Prize-Preisträgern aus jedem Forschungsbereich ausgewählt. Informationen über den Breakthrough Prize finden Sie unter breakthroughprize.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2913470-1&h=1004758589&u=https%3A%2F%2Fbreakthroughprize.org%2F&a=breakthroughprize.org).