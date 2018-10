Bekanntgabe der Finalisten der DesignEuropa Awards und des Gewinners der Auszeichnung für das Lebenswerk (FOTO)

Alicante (Spanien) (ots) -ARTIS pheno, ein robotergestütztes C-Arm-Angiographiesystem vonSiemens Healthineers, wurde als Finalist in der Kategorie größereUnternehmen bekanntgegebenDer Preisträger in der Kategorie "Auszeichnung für das Lebenswerk"ist Hartmut Esslinger, bekannt durch seine Zusammenarbeit mit SteveJobs und AppleDie Verleihung der DesignEuropa Awards wird am 27. November 2018in Warschau stattfinden***Das robotergestützte C-Arm-Angiographiesystem ARTIS pheno vonSiemens Healthineers wurde als Finalist der DesignEuropa Awards inder Kategorie größere Unternehmen bekanntgegeben. Das Design desARTIS pheno wurde von Nadja Roth (inhouse design) und Tobias Reese(at-design GbR) entworfen. Die DesignEuropa Awards werden vom Amt derEuropäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), einer dezentralenAgentur der EU mit Sitz in Alicante, ausgerichtet und würdigenherausragende Leistungen von Inhabern eingetragenerGemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) im Bereich Geschmacksmuster undGeschmacksmustermanagement.Die DesignEuropa Awards sind in drei Kategorien unterteilt:Größere Unternehmen, Kleine und neu gegründete Unternehmen undAuszeichnung für das Lebenswerk. Die Finalisten und der Gewinner derAuszeichnung für das Lebenswerk wurden von der Jury der DesignEuropaAwards ausgewählt, einem hochrangigen Gremium, das sich ausMitgliedern der Bereiche Wirtschaft, Design und geistiges Eigentumzusammensetzt.Die Gewinner in der Kategorie Größere Unternehmen, sowie in derKategorie "Kleine und neu gegründete Unternehmen" werden am 27.November bei der Verleihung der DesignEuropa Awards in Warschaubekanntgegeben. An diesem Tag wird der DesignEuropa Award für dasLebenswerk Hartmut Esslingers, einem der einflussreichstenIndustriedesigner des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts,überreicht.Die Präsidentin der World Design Organization und Vorsitzende derJury der DesignEuropa Awards, Luisa Bocchietto, kommentierte dieAuswahl der Finalisten mit den Worten: "Acht Finalisten aus so vielenhervorragenden Beiträgen auszuwählen war eine große Herausforderung,aber auch eine bereichernde Aufgabe für unsere Jury. DieGeschmacksmuster der Finalisten tragen allesamt zur Leistung ihrerUnternehmen bei, sind beispielhaft für eine gute Verwaltung derRechte des geistigen Eigentums und haben darüber hinaus einen sehrhohen ästhetischen Wert."Der Exekutivdirektor des Amtes der Europäischen Union fürgeistiges Eigentum, Christian Archambeau, stellte fest: "Unsere achtherausragenden Finalisten repräsentieren die Vielfalt gewerblicherGeschmacksmuster und ihrer Anwendung in einem breiten Spektrum vonWirtschaftsbereichen. Dies zeigt, welche Bedeutung demGeschmacksmuster als wichtiger Vermögenswert und Motor für dieSchaffung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum zukommt. UnserGewinner der Auszeichnung für das Lebenswerk hat durch seineaußerordentliche Laufbahn gezeigt, welchen Einfluss ein europäischerDesigner in den USA, Asien und weltweit haben kann. Sein Leben undseine Arbeit verdeutlichen die transformative Kraft vonGeschmacksmustern nicht nur in einem Wirtschaftszweig, sondern in derganzen Welt."Die Finalisten in der Kategorie "Größere Unternehmen" sind:Robotergestütztes C-Arm-Angiographiesystem ARTIS pheno;GGM-Inhaber und Hersteller: Siemens Healthcare GmbH; Designer: NadjaRoth (inhouse design) und Tobias Reese (at-design GbR): Die Jurywürdigte die durchgängige Designsprache des Produkts, sowie denGesamtaufbau, die sich beide an den Bedürfnissen des Patientenorientieren. Das Design des ARTIS pheno bietet dem medizinischenPersonal bei der Behandlung einen optimalen Zugang zum Patienten,unterstützt die Bekämpfung von Infektionen und erhöht die Sicherheitdes Patienten.Modulares Möbelsystem für den Außenbereich "Docks" (GGM-Inhaberund Hersteller: Gandia Blasco S.A.; Designer: Romero Vallejo): GandiaBlasco ist ein bekannter Hersteller auf dem Möbelmarkt für denAußenbereich, und durch das Design von Docks kann der Nutzer je nachseinem Geschmack und seinen Bedürfnissen auf einfache Weiseverschiedene Möbelarrangements innerhalb einer Garniturzusammenstellen. Die Jury würdigte die zahlreichen Kompositionen, diemit relativ wenigen Modulen geschaffen werden können.Intelligente Video-Gegensprechanlage für den Hauszugang(GGM-Inhaber und Hersteller: Fibar Group, S.A.; Designer: MaciejFiedler): Die von der polnischen und im Bereich Internet der Dingetätigen Firma FIBARO entwickelte Gegensprechanlage ermöglicht esNutzern, mithilfe einer hochwertigen Full-HD-Video-Weitwinkelkameraden Zugang zu ihrem Zuhause zu überwachen. Die Jury hob dieIntegration digitaler Technologien mit neuen Funktionalitäten undformgebende Lösungen innerhalb dieses Geschmacksmusters hervor.Faltbarer Heizkörper "Origami" (GGM-Inhaber und Hersteller: TubesRadiatori Srl; Designer: Alberto Meda): Inspiriert durch diejapanische Origami-Kunst ist dieses Produkt ein ausziehbarer undfaltbarer Heizkörper eines geschmacksmusterintensiven Unternehmensmit einer starken Präsenz in diesem Wirtschaftszweig auf europäischerund internationaler Ebene. Die Jury lobte sowohl die Qualität derUmsetzung des Entwurfs als auch die Dynamik und Flexibilität desProduktdesigns.Die Finalisten in der Kategorie "Kleine und neu gegründeteUnternehmen" sind folgende Geschmacksmuster:Automatische Gepäck-Check-in-Lösung für Flughäfen "Air.Go.2.0"(GGM-Inhaber: Marcus P Holding; Hersteller: Marcus Pedersen ApS;Designerin: Sara Clement): Air.Go.2.0 ist eine komplett automatischeund selbständige Gepäck-Check-in-Lösung, durch die lange Schlangen imCheck-in-Bereich von Flughäfen vermieden werden können. Die Jury hobdas Produktdesign als "befriedigend und problemlösend" hervor undunterstrich, wie das Design mit seiner Umgebung verschmilzt und demEndnutzer dadurch sehr nützlich werden kann.System zur Selbstuntersuchung der Brust zuhause "Braster"(GGM-Inhaber und Hersteller: Braster S.A.; Designer: Arif Veendijk,Grzegorz Ciupinski, Jakub Oller, Jeroen de Graaf, Michal Biernat,Reiner Halbertsma, Rogier Braak, Sander Patje):Mit dem "Braster"-System können Frauen auf verlässliche,schmerzfreie und wirksame Weise ihre Brust zuhause selbstuntersuchen. Es misst die Wärmeverteilung im Brustgewebe und erfasstBereiche mit höherer Temperatur, die auf bösartige Veränderungenhindeuten können und weiter diagnostiziert werden sollten. Das Systembesteht aus dem "Braster"-Gerät, einer mobilen App und KI-Algorithmenfür die automatische Interpretation der Ergebnisse imTelemedizinzentrum. Die Jury lobte die nutzerfreundlicheFunktionalität des Produkts und sein modernes Design.Fahrradparksystem "Loclock" (GGM-Inhaber und Hersteller: DurbanisSLU; Designer: Alex Fernandez Camps):"Loclock" ist ein Fahrradparksystem, das entworfen wurde, umextrem widerstandsfähig und beständig zu sein; es hat eine weicheOberfläche, so dass die Fahrradrahmen nicht strapaziert oderbeschädigt werden. "Loclock" ist in 10 verschiedenen Farbenerhältlich und sehr einfach zu installieren. Die Jury würdigte dieEinfachheit und Funktionalität des Geschmacksmusters.Stuhl "Nico Less" (GGM-Inhaber und Hersteller: DONAR d.o.o.;Designer: Primoz Jeza):Der "Nico Less" ist ein einfacher, aber einzigartiger Stuhl ausFilz, der zu 70 % aus wiederverwerteten Plastikflaschen besteht.Durch eine Kombination aus Hitze und Druck wird dem Stuhl seine Formgegeben, sodass ein bequemes Design entsteht, das sich der Form desmenschlichen Körpers anpasst. Die Jury unterstrich die Nachhaltigkeitund Benutzerfreundlichkeit des Produkts.Gewinner der Auszeichnung für das Lebenswerk: Hartmut EsslingerDie DesignEuropa Auszeichnung für das Lebenswerk erhält HartmutEsslinger, ein deutscher Industriedesigner mit einer globalenLaufbahn über fünf Jahrzehnte. Er ist möglicherweise am meistenbekannt für die Gestaltung der "Snow White"-Prototypen von Apple inden 1980er Jahren und folgte stets dem Motto "form follows emotion".Von seinen ersten Tagen an als Designer von Produkten für Wega undSony bis hin zu seiner Zusammenarbeit mit Steve Jobs bei Apple hatEsslinger seine markanten Spuren als einer der einflussreichsten undinnovativsten Designer der Welt hinterlassen. Sein 1969 gegründetesDesign-Studio "frog design" ist heute ein internationales Unternehmenmit Präsenz in 11 Ländern. Neben Apple war er für eine großeBandbreite internationaler Kunden tätig, darunter Disney, Siemens,Lufthansa und Louis Vuitton. Seit seinem Eintritt in den Ruhestand2006 widmet er seine Zeit Lehrtätigkeiten, neuerdings an derUniversität von Shanghai in China. Die Jury des DesignEuropa Awardssprach in ihrer Beurteilung davon, Esslinger habe das Konzept vonDesign verändert, was sich weltweit ausgewirkt hat.ÜBER DIE DESIGNEUROPA AWARDSMit den DesignEuropa Awards, die das Amt der Europäischen Unionfür geistiges Eigentum (EUIPO) in Partnerschaft mit dem polnischenPatentamt (UPRP) ausrichtet, werden herausragende Leistungen vonInhabern eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster(GGM), seien esEinzelpersonen, kleine oder große Unternehmen, im BereichGeschmacksmuster und Geschmacksmustermanagement gewürdigt. Daseingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) ist eineinheitliches Recht des geistigen Eigentums, das in allen 28Mitgliedstaaten der EU gilt und vom EUIPO verwaltet wird. DiePreisverleihung der DesignEuropa Awards wird am 27. EUIPO, das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, isteine dezentrale Agentur der EU mit Sitz in Alicante, Spanien. Es istfür die Eintragung von Unionsmarken (UM) und vonGemeinschaftsgeschmacksmustern (GGM) zuständig, die den Schutz vonRechten des geistigen Eigentums in allen 28 Mitgliedstaaten der EUgewährleisten, und arbeitet mit den nationalen und regionalen Ämternfür geistiges Eigentum in der EU zusammen.