Bekanntgabe der Einladungen für das 12. Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship

Tokio (ots/PRNewswire) - Die Hakuho Foundation, einegemeinnützige, rechtsfähige Stiftung mit Sitz in Tokio, Japan,veröffentlichte am 8. März eine Liste mit Forschern, die zurTeilnahme am 12. Hakuho Foundation Japanese Research Fellowshipeingeladen wurden.- Eingeladene:Nach strenger Vorauswahl wurden 14 Forscher aus acht Ländernausgewählt (Festlandchina, Frankreich, Deutschland, Südkorea, Taiwan,Großbritannien, Ukraine und USA). Fünf Forscher gehören derForschungskategorie japanische Sprache und Japanisch alsBildungssprache und neun der Forschungskategorie japanische Literaturund japanische Kultur an. Weitere Informationen zu den eingeladenenForschern finden Sie im Anhang(http://www.hakuhofoundation.or.jp/english/tabid/206/Default.aspx).- Stipendienzeitraum:1. September 2017 bis 31. August 2018 (entweder lange Laufzeit (1Jahr) oder kurze Laufzeit (6 Monate))- Empfängerorganisationen:- International Research Center for Japanese Studies- The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa- Kyoto University- National Institute for Japanese Language and Linguistics- Ochanomizu University- Ritsumeikan University- Tokyo University of Foreign Studies- Waseda UniversityInformationen zum Forschungsstipendium der Hakuho Foundation fürJapanstudien:Das Programm der Hakuho Foundation lädt führende internationaleForscher nach Japan ein. Mit dem Ziel die Grundlagen derinternationalen Forschung über Japan weiter zu stärken und dasVerständnis von Japan zu vertiefen, lädt das Hakuho FoundationJapanese Research Fellowship führende internationale Forscher in denBereichen japanische Sprache, Japanisch als Bildungssprache,japanische Literatur und japanische Kultur für einenForschungsaufenthalt nach Japan ein. Einzelheiten finden Sie auf derWebseite der Stiftung:* Informationen zum Forschungsstipendium der Hakuho Foundation fürJapanstudien:http://www.hakuhofoundation.or.jp/english/program/tabid/196/Default.aspx* Liste der zum 12. Hakuho Foundation Japanese Research Fellowshipeingeladenen Forscher:http://www.hakuhofoundation.or.jp/english/tabid/206/Default.aspxDie Hakuho Foundation wurde 1970 im Rahmen das 75. Jubiläums derGründung von Hakuhodo Inc. ins Leben gerufen. Nach der Einführungneuer Vorschriften für gemeinnützige Körperschaften ist die Stiftungseit April 2011 als gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung anerkanntund tätig.Zur Förderung tiefgreifender menschlicher Qualitäten von Kindern -den Führungskräften von morgen - unterstützt die Hakuho FoundationKinderpädagogik, insbesondere in den Bereichen Sprache und Kultur.Dies geschieht durch verschiedene Initiativen wie den Hakuho Awardfür herausragende Pädagogen, den Hakuho Research Grant for ChildEducation, das Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship und dasHakuho Scheme for a Global Children's Japanese-Language Network.URL:http://www.hakuhofoundation.or.jp/english/tabid/187/Default.aspx