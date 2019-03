Bekämpfung von Kinderhandel und sexueller Ausbeutung / Bremen, Bremerhaven und Hamburg als Vorreiter für eine länderübergreifende Zusammenarbeit der Fachleute und Fachinstitutionen

Finanztrends Video zu



Freiburg/Bremen/Bremerhaven (ots) - Kindeswohl fachübergreifend zustärken und Verfahrenswege entscheidend zu verbessern ist das Zielder bundesweit ersten Auftaktveranstaltung für die Umsetzung desBundeskooperationskonzeptes "Schutz und Hilfen bei Handel mit undAusbeutung von Kindern und Jugendlichen" am 28. März 2019 in Bremen.Die Veranstaltung wird von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familieund Integration Hamburg, dem Magistrat der Stadt Bremerhaven und derBremer Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sportals Gastgeberin organisiert, in Zusammenarbeit mit derKinderschutzorganisation ECPAT e.V. Vertreter_innen verschiedenerBehörden und Fachberatungsstellen der beiden Bundesländer, u.a. ausLandesministerien, Jugendhilfe und Strafverfolgung, werden sich andiesem Tag intensiv mit dem Thema befassen.Die letzten vom Bundeskriminalamt veröffentlichten Zahlen belegen,dass mit 171 ermittelten Fällen in Deutschland immer noch eine zugroße Anzahl von Kindern dem Menschenhandel zu Opfer fällt.Jahresberichte von Beratungsstellen für Betroffene desMenschenhandels legen nahe, dass die Zahl in Wirklichkeit weit höherist. Sowohl deutsche als auch ausländische Minderjährige fallen demMenschenhandel zu Opfer. Um geeignete Schutzmaßnahmen für gefährdeteund ausgebeutete Kinder in Deutschland auf den Weg zu bringen, hatdas Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend imOktober 2018 das Bundeskooperationskonzept veröffentlicht. An dessenErarbeitung waren federführend ECPAT e.V. und der KOK e.V.(Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel) beteiligt.Nun möchte der Bund Länder und Kommunen bei der Anpassung undUmsetzung dieser Empfehlungen zur Bekämpfung des Kinderhandels aufLänderebene unterstützen und hat dafür ECPAT e.V. beauftragt. DieBremer Sozialsenatorin Anja Stahmann: "Es gibt zunehmend Hinweise,dass organisierter Kinderhandel kein Phänomen in der Dritten Weltist. Auch bei uns sind Strukturen deutlich sichtbar, in denen Kinderzur Ware werden. Kinder werden zur Arbeit und Bettelei gezwungen odersexuell ausgebeutet. Wir müssen bundesweit unsere Kräfte bündeln, umdiese Strukturen aufzudecken und die Kinder zu schützen."Dr. Dorothea Czarnecki, stellvertretende Geschäftsleitung vonECPAT e.V., betont: "Hinweise auf Kindeswohlgefährdung werden oft nurisoliert betrachtet. Was meist fehlt, ist eine Gesamt-betrachtung derSituation, wie wir es z.B. im Fall Lügde leider wieder gesehen haben.Zudem müssen wir uns stärker der Rolle des Internets bewusst werden.Bei etlichen Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern werdengleichzeitig Bilder und Videos produziert und online verkauft." Dr.Claudia Schilling, Stadträtin in Bremerhaven, begrüßt die Initiative:"Wir unterstützen das Vorhaben, denn Kinderschutz fällt nicht nur inden Zuständigkeitsbereich einzelner Referate oder Ämter." "Wir wollenmit dieser gemeinsamen Auftaktveranstaltung den Grundstein legen, umendlich alle Lücken zu schließen, durch die Kinder bisher im Systemfallen", so auch die die Kinder- und Jugendbeauftrage ausBremerhaven, Beata Stanek. Das Bundeskooperationskonzept "Schutz undHilfen bei Handel mit und Ausbeutung von Kindern" ist unterwww.bmfsfj.de/bundeskooperationskonzept verfügbar. Ein kurzerErklärfilm auf der Website zeigt anschaulich, worum es geht.Weitere Informationen und Presseanfragen an:ECPAT Deutschland e.V., Mechtild Maurer, Geschäftsleitung:+49 171 416 6042, maurer@ecpat.deSenatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport,Dr. Bernd Schneider, Pressesprecher: +49 421 361 4152,bernd.schneider@soziales.bremen.deOriginal-Content von: ECPAT Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell