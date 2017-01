Bekämpfung der Produkt- und Markenpiraterie Deutsches Patent- und Markenamt und Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz informieren gemeinsam auf der Internationalen Spielwarenmesse 2017 in Nürnberg

Nürnberg (ots) - Vom 01.02.2017 bis zum 06.02.2017 informierenExperten des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) und derZentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz (ZGR) interessierteAussteller und Fachbesucher auf der Internationalen Spielwarenmessein Nürnberg rund um das Thema "Schutz geistigen Eigentums". In einempersönlichen Gespräch zeigen die Fachleute am Messestand dieUnterschiede zwischen den verschiedenen Arten von gewerblichenSchutzrechten auf und erläutern die jeweiligen Voraussetzungen sowiedie notwendigen Schritte bis zur Eintragung des Rechts beim DPMA. Sieinformieren die Inhaber von Rechten geistigen Eigentums darüber, wiediese ihre Rechte erfolgreich gegen Verletzungen verteidigen und wassie tun müssen, damit die Zollstellen in Deutschland und in anderenMitgliedstaaten der Europäischen Union an den EU-Außengrenzen gegenFälschungen ihrer Produkte vorgehen. Zahlreiche Ausstellungsstückezeigen anschaulich die Gefahren, die von gefälschtenSpielzeugartikeln ausgehen.Der Gemeinschaftsstand der ZGR und des DPMA befindet sich in Halle11.1 und hat die Standnummer H-01.Die Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz in München ist inDeutschland die bundesweit zuständige Stelle für die Bearbeitung vonsog. Grenzbeschlagnahmeanträgen. Jeder Inhaber eines Rechts geistigenEigentums hat die Möglichkeit bei der ZGR einen derartigen Antrag zustellen. Liegen alle Voraussetzungen vor, gibt die ZGR dem Antragstatt und alle Zollstellen in Deutschland oder - je nach gestelltemAntrag - in der Europäischen Union werden tätig, wenn sie imZusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Warenverkehr Warenfeststellen, die Rechte eines Antragstellers verletzen. Das DeutschePatent- und Markenamt erteilt und verwaltet gewerbliche Schutzrechte,wie z.B. Marken und Patente, und informiert über bestehendeSchutzrechte in Deutschland.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleJürgen WamserTelefon: 0911/376-3007pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell