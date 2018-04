Vor Beitritt der Westbalkan-Staaten destabilisierte EU konsolidieren

Berlin (ots) - Die Empfehlung der EU-Kommission,Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien aufzunehmen,kommentiert AfD-Bundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen wie folgt:"Ehe die EU über ihre Erweiterung nachdenkt, täte sie gut daran,sich zunächst einmal institutionell zu konsolidieren. Der Zustand derRechtsstaatlichkeit und Demokratie in der EU ist beklagenswert, inder Eurokrise sowie in der Migrationskrise hat die EU ihre eigenenRegeln gebrochen und Europa gespalten und destabilisiert. Vor diesemHintergrund erscheint es grotesk, über eine Aufnahme Mazedoniens,Albaniens und anderer westbalkanischer Staaten auch nur nachzudenken,da ein Import der balkanischen Konflikte in die EU droht. Zudem wärenalle balkanischen Beitrittskandidaten Nettoempfänger, was vor allemauf Kosten Deutschlands gehen würde. Die Konsequenz ist vorhersehbar:Eine weitere Spaltung und Destabilisierung Europas."Pressekontakt:Michael Pfalzgrafpresse@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 2 20 56 96-55Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell